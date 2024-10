David in Italia già a gennaio, spunta la telefonata

24 anni e un altro inizio di stagione da top. Perché Jonathan David si sta confermando per l’ennesima volta come un big che può fare decollare la sua carriera da un momento all’altro.

Tanti gol in Francia, ma anche in Europa si sta confermando Jonathan David capace di decidere anche grandi partite perché il suo Lille è riuscito a vincere nelle ultime due partite di Champions League contro il Real Madrid e l’Atletico Madrid con la sua firma che è decisiva sempre.

In questo nuovo inizio di stagione ha messo a segno 10 gol in 15 partite e non ha intenzione di fermarsi, per questo motivo ora tutti vogliono approfittare del grande colpo anche le squadre di Serie A, perché ora Jonathan David è la vera occasione di mercato del momento.

L’attaccante canadese è in scadenza di contratto nel 2025 e già a gennaio può firmare con una nuova squadra per andare via a zero. Adesso però arriva addirittura l’opportunità di andare a prendere Jonathan David già tra qualche settimana approfittando dell’occasione di un prezzo che crolla a pochi mesi dal suo addio.

Calciomercato, Jonathan David in Italia a gennaio

Il giocatore ha deciso non firmare nessun rinnovo e lascerà il Lille e la Francia nel prossimo anno, da capire se davvero già a a gennaio o direttamente in estate, dove potrà trovare un accordo con un nuovo club senza dover dare conto al suo attuale club francese. Per questo motivo che ora ci sono notizie che riguardano il trasferimento di Jonathan David in Serie A.

Possibile svolta ora per andare a chiudere il colpo Jonathan David in Serie A perché il giocatore piace tanto a diverse squadre come Inter, Juventus e Milan da diverso tempo e il suo futuro sembra davvero pronto per il campionato italiano. La speranza è che non si inseriscano grandi club di Premier League o il Barcellona che anche lo valuta come post Lewandowski da tempo.

Anticipare la concorrenza potrebbe essere la mossa giusta e per farlo potrebbe arrivare la maxi offerta già a gennaio per convincere David al trasferimento in Serie A. Adesso in Italia si muove qualcosa perché sembra esserci un club pronto a chiudere da un momento all’altro.

Jonathan David può essere il colpo della Juventus, perché ora arriva la notizia che il club bianconero fa sul serio e lo vuole subito a gennaio. In questo caso può arrivare un grande aiuto da Weah suo ex compagno ai tempi del Lille che può convincerlo ad approdare in bianconero. I due si sentono spesso telefonicamente secondo Tuttosport.