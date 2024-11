Tegola Atalanta: infortunio alla caviglia, i tempi di recupero

Era stato uno dei protagonisti nell’ultima sfida giocata contro il Napoli, al Diego Armando Maradona. Oggi esce infortunato.

Per l’Atalanta è una tegola vera e propria perché, seppur vero che ora c’è la sosta e i tempi di recupero permettono al calciatore di riposarsi, senza neppure andare in Nazionale a questo punto, dall’altra c’è da capire poi però a quanto ammonteranno le settimane per recuperare dal problema.

Il calciatore della Dea, per l’infortunio alla caviglia, è uscito dal campo zoppicando. Accompagnato dallo staff medico degli orobici, lo stesso staff medico ha immediatamente avvertito la panchina quando, a bordocampo, forniva assistenza proprio al calciatore infortunato. Al suo posto è entrato, cambiando qualcosa anche nell’assetto tattico, il brasiliano Ederson.

Infortunio Atalanta: è successo durante la sfida con l’Udinese

Nel corso del primo tempo si è fatto male il titolarissimo dell’Atalanta. Un problema per la Dea con Gian Piero Gasperini che ha fatto un cambio anche “particolare”, se si pensa che non ha sostituito il calciatore “ruolo per ruolo”, mettendo dentro Ederson al suo posto.

Un infortunio che non ci voleva per la Dea, con uno dei titolarissimi che è costretto al forfait improvviso, nel corso della prima frazione di gioco.

Un problema, quello emerso alla caviglia, per uno di quei calciatori che sette giorni fa al Diego Armando Maradona e in Napoli-Atalanta era stato tra i protagonisti assoluti. L’infortunio alla caviglia ha obbligato Djimsiti a lasciare il campo, con il problema che manda in apprensione l’Atalanta.

Atalanta, infortunio e tegola: le condizioni

Stando ai primi aggiornamenti, l’Atalanta avrebbe perso Djimsiti a causa di un infortunio alla caviglia. Per il centrale albanese un trauma distorsivo alla caviglia destra, con Gian Piero Gasperini costretto a perderlo. Per la Dea è un’emergenza vera e propria se si considera che già alla vigilia del match aveva perso Charles De Ketelaere, oltre a Kolasinac e si trova adesso pure senza Djimsiti.

Problema Atalanta: quando torna l’infortunato? I tempi di recupero

Stando ai primi rumors, i tempi di recupero per Djimsiti, lo vedono costretto a saltare le prossime partite a causa dell’infortunio alla caviglia. Chiaro è che al termine del match e quando potrà, l’Atalanta farà sostenere gli esami strumentali al calciatore, così da evidenziare la reale entità di questo infortunio oltre a stabilirne poi i tempi di recupero. Ciò che risulta certo, già ora, è che il calciatore difficilmente riuscirà ad essere a disposizione della sua Nazionale, dovendo saltare gli impegni con la sua Albania e restando dunque a lavorare, per recuperare, a Zingonia.