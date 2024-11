Esonero Juric, la verità sul “caso Dybala”: filtrano pessimi scenari

La Roma sta vivendo una stagione tremenda e ora Ivan Juric è a un passo dall’esonero: c’è anche uno scontro con Dybala.

L’allenatore croato è arrivato al posto di Daniele De Rossi e la società aveva importanti aspettative su di lui ma non aveva fatto i conti con la realtà. La situazione non è minimamente migliorata con il suo approdo in giallorosso e a livello ambientale è anche peggiorata perché i tifosi non hanno mai accettato l’esonero di De Rossi e si sono dati allo scontro frontale con la dirigenza americana.

La partita tra Roma e Bologna può essere fatale per Ivan Juric: il tecnico croato è già all’ultima spiaggia ed è nato anche lo scontro con Dybala.

Roma, esonero Juric: oggi l’annuncio

La Roma è in crisi totale, di risultati, di amore e di aspettative. Nessun tifoso giallorosso è più convinto che la squadra possa raggiungere le vette tanto sperate e tanto desiderate in estate e ormai gli obiettivi sembrano ormai tutti destinati ad essere falliti.

È arrivato anche il giorno dell’esonero di Ivan Juric che saluterà la Roma dopo la partita contro il Bologna. Il tecnico croato non ha saputo curare le ferite aperte e sanguinanti della squadra e dell’ambiente e ora è anche diventato uno dei colpevoli del disastro che si sta vivendo in casa giallorossa.

Secondo le ultime notizie, comunque vada la partita contro il Bologna, oggi la Roma annuncerà l’esonero di Ivan Juric e l’accordo con il nuovo allenatore.

Scontro Juric-Dybala: la verità sull’esclusione

Oggi la Roma affronterà il Bologna all’Olimpico e Paulo Dybala non ci sarà per l’acutizzarsi di un problema fisico che non gli ha permesso di scendere in campo al 100% in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise e non gli permetterà di essere presente contro il Bologna.

In realtà dietro l’esclusione di Dybala di Roma-Bologna, secondo molti c’è uno scontro con Ivan Juric. Il calciatore argentino non avrebbe apprezzato alcune mosse del tecnico che nelle ultime settimane ha avuto confronti molto accesi con tutti i calciatori e ora anche l’argentino si è schierato contro di lui.

In conferenza stampa ieri proprio Juric ha parlato di un problema di cicatrici, di fastidi ma in realtà il suo discorso non è stato chiarissimo e la stampa romana gli accusa di aver “nascosto” il reale problema con Dybala.

Via Juric, nuovo scenario: arriva il “laziale” Mancini?

L’esonero di Juric verrebbe accolto con grande piacere dai tifosi della Roma. Il problema nascerebbe, però, con il suo sostituto nonché terzo allenatore della stagione. La società pare aver scelto Roberto Mancini per provare a raddrizzare la rotta ma il nome dell’ex ct non scende giù ai tifosi giallorossi.

Dunque si apre un nuovo pessimo scenario: Mancini è stato calciatore e bandiera della Lazio e la piazza romanista non lo vede di buon occhio.