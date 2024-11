Esonero Juric, un solo allenatore può salvare la Roma: firma subito

La Roma non riesce più a fare risultati positivi e ora l’esonero di Juric è a un passo: pronto l’unico allenatore che può salvare i giallorossi.

La squadra di Juric non ha vinto neppure in Europa League contro l’Union Saint-Gilloise, club in crescita ma sicuramente modesto rispetto alle qualità della Roma e ora mette a serio rischio la qualificazione alla fase successiva della competizione. Nell’ultimo periodo i risultati faticano ad arrivare e le prestazioni sono davvero poco entusiasmanti: il gruppo è sostanzialmente perso e ci sono problemi giganteschi che sembrano quasi impossibile da risolvere.

La situazione in casa Roma è delle peggiori e ora per i Friedkin è arrivato il momento di decidere sull’esonero di Juric e sul nuovo allenatore.

Roma, esonero Juric sempre più vicino

Sembra un remake della scorsa settimana e di quella prima ancora, ma è solo ciò che accade nel quotidiano e dopo ogni partita della Roma: Ivan Juric viaggia spedito verso l’esonero. Il suo arrivo in giallorosso era stato accolto positivamente solo da una parte della tifoseria che ora, però, si è schierata totalmente contro il tecnico ma soprattutto contro la società che ha deciso improvvisamente di esonerare De Rossi dopo un periodo complicato e ha messo in subbuglio tutto ciò che di buono era stato costruito.

La Roma si è persa e non riesce più a trovare la strada del percorso positivo che si pensava potesse iniziare all’inizio di questa stagione: i risultati e le prestazioni sono tremendi e ora si rischia di toccare il baratro.

L’esonero di Juric sembra ormai deciso: resta in panchina fino al prossimo match di campionato contro il Bologna e poi verrà annunciato l’addio.

Juric verso l’esonero: scelto il sostituto

La Roma di Juric non ha anima né cuore. I tifosi sono in protesta continua con l’allenatore – che è l’ultimo dei colpevoli – e con la società e non sopportano più tutti i risultati negativi che stanno venendo fuori in questo periodo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la partita tra Roma e Bologna sarà decisiva per Juric e forse l’ultima della sua breve carriera in giallorosso. Il tecnico croato non è riuscito minimamente a migliorare la squadra e l’ambiente è diventato ancora più “avversario” rispetto a qualche tempo fa.

L’esonero di Juric sembra una conseguenza naturale di ciò che sta succedendo a Roma: al suo posto stanno provando a convincere Allegri a firmare subito.

Allegri è l’unico allenatore che può salvare la Roma

Allegri alla Roma sarebbe l’unica mossa sensata dei Friedkin per salvare la stagione, o almeno per provarci. Il tecnico toscano è fermo da inizio stagione ed è alla ricerca del progetto perfetto per tornare in pista e proprio in giallorosso potrebbe trovare terreno fertile.

Allegri è l’unico allenatore che può salvare la stagione della Roma. Con il suo pragmatismo e la sua abitudine a gestire gruppi molto importanti può rimettere in sesto tutti i paletti che sono usciti di binario e ridare serenità alla squadra e di conseguenza all’ambiente.