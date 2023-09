Boom Inter, la sua firma è già certa

Si respira aria di grande entusiasmo in casa Inter. Dopo il gran trionfo nel derby contro il Milan, si parla anche di una firma importante.

I nerazzurri sono primi in Serie A grazie alle quattro vittorie consecutive ottenute: ora si pensa anche alle questioni extra campo.

L’attesissimo derby di Milano ha restituito una sentenza durissima e molto severa. L’Inter ha offerto una vera e propria dimostrazione di forza schiantando il Milan per 5-1. I nerazzurri hanno così ottenuto la vetta della classifica in solitaria grazie alle quattro vittorie consecutive con ben 13 reti messe a segno ed una sola subita.

Ora si pensa alla Champions League, con l’imminente esordio che vedrà impegnata la squadra di Inzaghi sull’insidioso campo della Real Sociedad. Nel frattempo, però, si pensa anche agli affari: si lavora ad una firma molto importante.

Inter, dirigenza al lavoro per una firma importante

Si respirava scetticismo intorno all’Inter in seguito ad un mercato che ha alimentato molti dubbi. Tuttavia, Simone Inzaghi ha dimostrato di saper gestire al meglio una squadra che ha cambiato tantissimo rispetto alla passata stagione. Grande protagonista fin qui è stato uno dei volti nuovi: Marcus Thuram. Il francese ha segnato un gol meraviglioso contro il Milan, il secondo consecutivo dopo il colpo di testa vincente con la Fiorentina.

L’allenatore interista ha comunque ribadito come il cammino sia ancora molto lungo, contenendo così l’euforia di una tifoseria in festa dopo un derby dominato. Come anticipato, però, si pensa anche alle questioni extra campo. In particolare, l’Inter lavorerà ai rinnovi: tra scadenze imminenti e accordi brevi, infatti, ci sono molte questioni da risolvere. Uno dei primi con cui si parlerà sarà proprio l’MVP del match con il Milan: Henrikh Mkhitaryan.

L’armeno ha segnato una doppietta pesantissima e ha poi offerto l’assist per il definitivo 5-1 di Frattesi. Inzaghi non rinuncia mai a lui: le sue qualità lo rendono l’equilibratore del centrocampo interista e il suo rendimento è sempre prezioso e costante. Il suo contratto è in scadenza al termine di questa stagione, ma pare evidente come i nerazzurri siano volenterosi di andare avanti insieme.

La sintonia fra le parti è evidente e, di conseguenza, non dovrebbero emergere problemi quando si inizierà a parlare di rinnovo con Rafaela Pimenta, la sua agente. L’ex Roma è un elemento imprescindibile della rosa ed è amato da tutti i compagni, come testimoniato dai commenti affettuosi lasciati sotto il post Instagram dell’armeno dopo il derby. Salvo clamorose sorprese, dunque, l’Inter e Mkhitaryan sono destinati ad andare avanti insieme: in primavera dovrebbero andare in scena i colloqui decisivi.