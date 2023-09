Karius in Serie A, annuncio UFFICIALE del portiere

Loris Karius, portiere tedesco del Newcastle, è divenuto noto per la sua relazione con Diletta Leotta. Ora la svolta per la sua carriera.

Fisico e fattezze da atleta nordico, sguardo complice e sincero. Con queste qualità sia il calciatore Loris Karius è riuscito in un’impresa a cui ambivano sinceramente moltissimi italiani. Ovvero conquistare il cuore di Diletta Leotta, la giornalista sportiva più amata del nostro paese.

Il calciatore classe 1993 è un portiere di nazionalità di tedesca, che attualmente milita in Premier League nelle fila del Newcastle. Dove però non è considerato un titolare, bensì un’alternativa per il numero 1 titolare, l’inglese Nick Pope.

Nonostante la lontananza, Karius e la Leotta stanno vivendo una splendida storia d’amore. Il portiere e la conduttrice di DAZN sono divenuti genitori per la prima volta un mese fa, quando è venuta al mondo la piccola Aria. Nel nostro paese infatti Karius è ormai divenuto celebre proprio per la sua relazione con la bellissima telegiornalista.

Karius sbarca in Serie A, per la felicità della sua Diletta Leotta

Lontananza che come detto per ora non sembra mettere in difficoltà i due, che appena possibile riescono a vedersi e stare assieme. Karius ogni volta che ha tempo prende un treno e vola a Milano dalle sue due donne. Ma già durante l’estate hanno trascorso molto tempo libero assieme.

Ovviamente il tedesco non direbbe di no all’ipotesi di avvicinarsi alla Leotta. Anzi, le sue recenti dichiarazioni aprono letteralmente ad un trasferimento in Serie A: “Un futuro in Italia? È una soluzione che considero, vediamo che succede. Da bambino guardavo le partite di Inter, Milan e Juve, ora aspetto una buona opportunità”.

Una vera e propria dichiarazione d’intenti quella di Loris Karius, che però al momento non ha ancora ricevuto offerte concrete dalle squadre italiane. Il 30enne portiere era stato accostato in estate all’Inter, quando i nerazzurri erano alla ricerca di un secondo per Yann Sommer. Così come al Genoa, secondo alcuni rumors però mai confermati.

Va detto che la nomea internazionale di Karius non sia così positiva. Il portiere ai tempi del Liverpool divenne celebre per le clamorose due ‘papere’ nella finale di Champions League del 2018, contro il Real Madrid. Gli appassionati di calcio ricorderanno il rinvio sul piede di Benzema e l’effetto saponetta sul tiro di Bale che consentià al Real di vincere il trofeo contro i Reds.