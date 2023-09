A zero o con indennizzo: Juve, ecco il sostituto di Milik

Il calciomercato della Juventus, già a gennaio, potrebbe portare una sorpresa all’attacco di Allegri: intrigo con Milik

La bella vittoria sulla Lazio ha dato nuova spinta alla Juventus di Massimiliano Allegri, riconfermato e chiamato a risollevare un progetto dal sapore fallimentare nell’ultimo biennio.

L’allenatore bianconero deve fare, poi, i conti con l’inaspettato caso Pogba. Il centrocampista francese è in attesa delle controanalisi dopo essere stato trovato positivo al testosterone. I controlli di rito nel post Udinese-Juventus hanno ‘incastrato’ il talento francese che adesso, a 30 anni, rischia una squalifica lunghissima: dai due ai quattro anni. Ma intanto in casa bianconera, al di là degli affari lontani dal campo, sottotraccia l’attenzione è rivolta inevitabilmente anche alle prossime sessioni di calciomercato.

In particolar modo a gennaio, quando le occasioni in ogni zona del campo potranno diventare realtà. Ma nel frattempo andranno fatte le dovute valutazioni anche per le probabili uscite praticamente in tutti i reparti. In attacco, poi, al di là dell’inamovibilità di Dusan Vlahovic ci sono alcuni giocatori che potrebbero finire per fare le valigie. Oltre a Moise Kean, l’attenzione potrebbe venire rivolta anche e soprattutto su Arek Milik.

Il centravanti polacco è stato, di fatto, il primissimo acquisto dell’estate bianconera. Riscattato dal Marsiglia dopo una buona stagione agli ordini di Allegri, fino a questo momento l’ex Napoli ha trovato davvero poco spazio.

Proposta alla Juve: svolta in attacco a gennaio

Nel mese di gennaio, dunque, Milik potrebbe anche decidere di dire addio e chiedere la cessione. Molto dipenderà dall’utilizzo che il tecnico bianconero deciderà di fare del 29enne di Tychy. E se la musica non dovesse cambiare, al momento è fermo a soli 56′ in 4 apparizioni senza gol, allora l’addio potrebbe essere quasi inevitabile.

Al suo posto, l’ultima idea della Juventus arriva direttamente dalla Premier League ed in particolare da Manchester. Fari puntati sull’Old Trafford, dove il nome di Anthony Martial ormai da anni intriga la dirigenza juventina. Il francese è in scadenza il prossimo 30 giugno e se non dovesse rinnovare con i ‘Red Devils’, potrebbe venire offerto dai suoi agenti anche alla ‘Vecchia Signora’.

Il Manchester United potrebbe lasciarlo partire già nel mercato invernale in cambio di un piccolo indennizzo: va ricordato, infatti, che lo stipendio del 27enne transalpino rimane molto alto ( oltre 14 milioni all’anno) e anche il club inglese gioverebbe dell’addio di Martial che non rientra più tra le priorità di ten Hag. 4 le presenze quest’anno, nei 158′ accumulati con lo United, senza nè reti nè assist vincenti all’attivo: la Juventus rimane comunque alla finestra.