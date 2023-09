Sampdoria, esonero Pirlo: pronto il sostituto

Non finiscono i problemi in casa Pirlo. Ancora una sconfitta per la Sampdoria, la terza consecutiva in casa: ora tutto può cambiare

Se le cose non girano più, è meglio cambiare: questo è il diktat dei presidenti di tutto il mondo. Ora Andrea Pirlo cercherà di sistemare il prima possibile la situazione in casa Sampdoria, ma l’inizio stagionale è completamente da dimenticare. Un momento davvero caotivo con la terza sconfitta consecutiva collezionata in casa.

La Sampdoria era partita con entusiasmo con un nuovo progetto in Serie B con la voglia di tornare subito in massima serie. Tanti gli acquisti blucerchiati arrivati anche da categoria superiore: l’ultimo in ordine tempo e già in campo quello di Kasami. Pirlo non è riuscito a smuovere gli animi con la pesante sconfitta casalinga contro il Cittadella. Ancora tre punti persi dagli uomini blucerchiati che ora si trovano sempre più in basso in classifica: serve una svolta decisiva per recuperare le posizioni perse.

Sampdoria, Pirlo ora già rischia: ecco le suggestioni

Già nelle ultime ore è arrivato il primo esonero in Serie B con la separazione di Davide Ballardini dalla Cremonese: al suo posto pronto Stroppa, che ora ormai libero da tanto tempo dopo l’esonero di Monza. Una nuova chance per l’ex centrocampista del Milan che era riuscito nell’impresa della promozione proprio dei brianzoli.

Ora Pirlo cercherà di avere più tempo a disposizione per svoltare. In caso di nuovi risultati negativi, la dirigenza blucerchiata dovrà intervenire con forza: Beppe Iachini e Marco Giampaolo hanno già allenato in una piazza così infuocata come quella della Samp. Un momento già decisivo della stagione per prendere la migliore decisione per il bene della squadra.

L’allenatore italiano era tornato in Italia dopo l’esperienza in Turchia: subito aveva accettato un progetto convincente che è nato dalle ceneri della scorsa stagione con il pronto cambio di proprietà. Una voglia immensa di arrivare nuovamente sempre più in alto, ma l’inizio stagionale è stato da incubo collezionando soltanto due punti. L’ultima vittoria della Sampdoria risale allo scorso marzo con i tifosi blucerchiati che hanno fischiato già la squadra. La volontà è quella di riuscire a collezionare già dalla prossima sfida di Serie B una nuova vittoria, ma il percorso sembra già condizionato dalle sconfitte. Ora è attesa la decisione migliore per il bene di tutti.