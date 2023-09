Vlahovic, nuovo caso: lo vuole la big

In casa Juventus può riaprirsi un nuovo caso che riguarda Dusan Vlahovic: lo vuole assolutamente una big del calcio europeo

La Juventus ha battuto la Lazio in casa 3-1, grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e al gol di Federico Chiesa. Grande prova per i bianconeri, che sono saliti in classifica a dieci punti, con quattro gol segnati in quattro partite dal centravanti serbo.

L’avvio di stagione è stato ottimo: dopo aver smaltito tutti i problemi fisici, Vlahovic ha voglia di riprendersi tutto e di trascinare la Juve verso nuovi successi. Questa settimana inizieranno le Coppe europee, tranne che per i bianconeri che hanno una sola competizione da giocare per motivi già noti da tempo.

Il mercato della Juventus è stato molto particolare. Il solo acquisto di Weah e i riscatti per i vari Locatelli, Kean e Milik hanno prosciugato le casse del club bianconero. Lo stato d’animo di Vlahovic durante l’estate ha fatto preoccupare i tifosi della Juve, che hanno temuto per una sua cessione. Non è escluso, però, che non si possa verificare a gennaio.

La scorsa estate nessun club europeo ha avanzato una proposta interessante per Vlahovic. Perché veniva da una stagione poco esaltante a livello di gol e anche di infortuni. Stavolta, però, le cose sono messe in modo diverso.

Juventus, il Real Madrid vuole Vlahovic

Secondo quanto riferito da ‘Defensacentral.com’, il Real Madrid sta tenendo d’occhio Dusan Vlahovic per il mercato di gennaio. Ai Blancos manca un centravanti, il vuoto lasciato da Benzema è troppo grande da colmare con il solo Joselu.

La scorsa estate, però, a Madrid ritenevano eccessiva la richiesta della Juventus di oltre 80 milioni di euro. Stavolta è diverso, perché il centravanti serbo si è ripreso e sta iniziando a segnare a raffica ed è uno dei candidati per conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A.

Il Real Madrid potrebbe tentare, quindi, l’assalto a gennaio. Molto dipenderà da come proseguirà il campionato di Vlahovic e anche degli stessi Blancos, che hanno intenzione – come ogni anno – di vincere tutto. Possibile che nei prossimi mesi possa aprirsi una nuova telenovela sul centravanti serbo.

E’ chiaro che il sogno del Real Madrid è da sempre Kylian Mbappé, però il club sta iniziando a fare i conti con la realtà. Per trionfare in Spagna e in Champions League serve un attaccante subito e non si può attendere ancora molto i capricci del francese e di Al-Khelaifi. E Vlahovic diventa un candidato serio.