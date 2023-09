Eva Padlock, trasparenze da infarto: sotto il vestito niente (Video)

Eva Padlock come sempre non perde occasione per mettere in mostra la sua silhouette iconica e provocante: si vede quasi tutto

Quando parliamo di eleganza seducente al femminile, uno dei primi nomi cui è inevitabile fare riferimento ai giorni nostri è quello della top model spagnola Eva Padlock. Una bellezza mozzafiato che ormai da anni ci fa sognare ad occhi aperti e che non smentisce mai il suo fascino prorompente.

Eva si è guadagnata un vasto pubblico su scala internazionale grazie alle sue apparizioni, in passato, come ombrellina della Moto GP e in Formula 1. Sono stati dunque i fan dei motori i primi ad accorgersi di lei, chi l’ha osservata almeno una volta in pista tra la griglia di partenza e il paddock si è innamorato di lei perdutamente e da allora non può fare a meno di seguirne con affetto e curiosità le gesta sui social, dei quali è adesso una celebrità assoluta.

Siamo ben oltre i due milioni di followers su Instagram per Eva, una cifra del resto destinata a crescere ulteriormente vista la sua bellezza da capogiro, esaltata di continuo da scatti e video sempre nuovi che riescono a stupirci ogni volta. Sembra quasi che la 39enne si diverta ad alzare in ogni occasione l’asticella della seduzione.

Ci fa credere di averle viste tutte e invece no, la volta successiva riesce a fare ancora di meglio. Un capolavoro senza soluzione di continuità che raccoglie applausi a scena aperta, like e commenti infiniti ed estasiati.

Eva Padlock, l’abito bucato mostra la meraviglia: dettagli da zoom immediato, scollatissima e con curve da urlo

L’estate si è di fatto conclusa ma per lei non è certo difficile alzare le temperature nuovamente, grazie alle sue movenze sinuose ed esplosive che lasciano sempre senza parole. Guardare per credere, l’abito ‘bucato’ che indossa in questo caso lascia trasparire praticamente tutto. E questo reel ha lasciato il pubblico social a bocca aperta.

Dettagli vertiginosi del suo lato A diventato leggendario, alla pari di quelli di altre bellezze dalle curve extra large come Lucia Javorcekova ed Emily Ratajkowski, tanto per fare degli esempi. Il suo sorriso dolce e insieme malizioso completa l’opera e ci conquista totalmente, la silhouette esagerata di Eva è uno spettacolo clamoroso. Difficile concentrarsi su altro e tra i fan ci scappa anche la citazione poetica: “Come diceva il Manzoni: ‘Nui chiniam la fronte innanzi al massimo fattor…'”.