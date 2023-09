Serie A: ecco il primo esonero, l’annuncio

Già tempo di riflessione in Serie A dopo le sconfitte pesanti. Può arrivare l’esonero, ecco il retroscena del direttore

Un momento davvero decisivo in ottica futura. La stagione non è iniziata per tutti nel migliore dei modi: ora potrebbe arrivare il primo esonero in Serie A. Ore frenetiche per riflettere al meglio, ecco cosa potrebbe accadere.

Nessun gol segnato nelle prime quattro giornate di Serie A: ora Paolo Zanetti rischia davvero tanto l’esonero. Lo stesso allenatore dell’Empoli non ha fatto la consueta intervista post-partita dopo la batosta dell’Olimpico contro la Roma (7-0). Ai microfoni di Dazn è intervenuto il ds Pietro Accardi che ha svelato che sarebbe stata una nottata di rfilessione per valutare il da farsi. Ha aggiunto, inoltre, che le colpe sono di tutti senza attaccare in maniera completa Zanetti per i risultati che stentano ad arrivare. Perdere a Roma ci può stare, ma nella serata dell’Olimpico c’è stata un’umiliazione totale per Destro e compagni.

Empoli, chi arriverà al posto di Zanetti? La ricostruzione

Saranno ore importanti per scegliere anche il potenziale sostituto in caso di separazione da Paolo Zanetti. Un momento decisivo in ottica futura per ricostruire fin da subito leccandosi le ferite per ripartire più forte. L’Empoli vuole subito cercare la migliore soluzione possibile per il bene di tutti dimenticando un avvio stagionale da incubo.

Marco Giampaolo e Beppe Iachini sono al momento liberi da mesi. I due allenatore italiani hanno già allenato ad Empoli raccogliendo ottimi risultati: suggestioni dell’ultim’ora per provare così a pensare in grande ancora una volta. Sono ore difficili per la compagine toscana, che dovrà prendere una scelta già nelle prossime ore in maniera ufficiale. L’inizio stagionale è stato completamente da dimenticare per Paolo Zanetti, che non ha saputo trovare fino a questo momento un’identità precisa con numerosi cambi di formazione.

L’Empoli vorrebbe raggiungere una salvezza tranquilla come ha dimostrato ampiamente nelle ultime stagioni. Ora la classifica dice 0 punti con zero gol segnati in quattro partite fin qui disputate. Uno score da dimenticare e così la dirigenza toscana starebbe pensando subito ad un sostituto all’altezza. Giampaolo e Beppe Iachini sono senza squadra da tempo e potrebbero così subito accettare la destinazione Empoli per tornare subito protagonisti. Una svolta decisiva che potrebbe già arrivare ora: un’idea suggestiva per risanare subito le ferite in casa azzurra.