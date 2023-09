Scenario capovolto: Jorginho torna in Serie A

Scenario capovolto per Jorginho: l’ex Napoli può tornare in serie A e farlo sin da subito. Ecco dove può andare

Jorginho può tornare in serie A: la notizia era nell’aria già da qualche settimana e adesso può diventare sempre più realtà. Il calciatore è in scadenza di contratto con l’Arsenal nel 2024 e non ha ancora rinnovato il proprio contratto. Anzi al momento sembra essere finito ai margini della squadra allenata da Arteta e il centrocampista dunque ha tutta l’intenzione di cambiare aria. Non vuole continuare a vivere ai margini dei Gunners che hanno trovato nuove geometrie a centrocampo con altri interpreti. Magari la partenza può concretizzarsi già a gennaio nella sessione invernale del mercato.

Ecco perché l’idea di tornare in serie A non è poi così campata in aria per l’ex Chelsea. L’italo-brasiliano esplose proprio nel nostro campionato prima all’Hellas Verona e poi al Napoli dove la sua carriera, con Sarri in panchina, è letteralmente svoltata. Da qui l’esperienze in Premier League. Adesso il classe ’91 campione d’Europa strizza l’occhio ad un ritorno nel nostro campionato.

Jorginho può tornare in serie A: ecco dove

Il giocatore è seguito dal Barcellona e la sua possibile destinazione potrebbe anche essere in Spagna. Ma in Italia lo vorrebbe la Juventus per puntellare il centrocampo a disposizione di Allegri che ha bisogno di qualche innesto in più, al di là di come andrà la vicenda Pogba. Lo vuole Giuntoli che già l’aveva portato al Napoli.

Dunque si parla di questo possibile ritorno da parte del centrocampista nel nostro campionato e in particolare alla Juve. Di sicuro sarà uno dei giocatori più appetiti della prossima estate ma probabilmente l’affare potrebbe farsi anche prima. Le squadre che lo vogliono starebbero pensano di giocare d’anticipo e arrivare a Jorginho già nella prossima finestra di gennaio, ovviamente accordandosi con l’Arsenal.

Lo scenario da qui al mese più freddo dell’anno può cambiare ancora ma intanto Jorginho si guarda intorno e pensa ad un futuro nuovo, magari in serie A. L’italo-brasiliano è pronto per fare il suo ritorno e lo farebbe portando tutta la sua esperienza. La Juventus di Giuntoli resta alla finestra.

Al momento il calciatore appare come un rimpiazzo nelle scelte di Arteta, ma è una situazione in divenire e ora la trattativa è tutt’altro che impossibile: Jorginho può tornare in serie A.

