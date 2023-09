Nuovo assalto a Dybala: c’è il primo sì per gennaio

C’è preoccupazione in casa Roma per il futuro di Paulo Dybala con il giocatore che potrebbe finire in una big per 12 milioni di euro.

Autentico mattatore della partita vinta in maniera rotonda dalla Roma contro l’Empoli per 7-0, Paulo Dybala è già al centro delle voci di mercato in vista di gennaio.

L’argentino, in coppia con Lukaku, è uno dei punti di forza della Roma di Mourinho in questa stagione con i giallorossi decisi a rientrare nelle prime quattro in campionato per ottenere il pass in Champions League.

La squadra capitolina, dopo gli investimenti fatti per migliorare la rosa a disposizione del tecnico portoghese, vuole tornare nella massima manifestazione continentale anche se a gennaio potrebbe trovarsi di fronte ad un problema di calciomercato. Paulo Dybala, infatti, è finito nel mirino di una big europea.

Calciomercato Roma, preoccupazione per il futuro di Paulo Dybala

Secondo quanto affermato da Defensacentral.com, Carlo Ancelotti avrebbe dato l’ok per l’acquisto di Paulo Dybala da parte del Real Madrid. Con una clausola da 12 milioni di euro, l’ex Palermo e Juventus è finito nel mirino delle merengues, pronte all’assalto per la sessione di trattative invernale.

Il giocatore infatti, può salutare Roma per trasferirsi all’estero a fronte di un pagamento di 12 milioni di euro del suo cartellino. Diversa invece la clausola per un club italiano che dovrebbe sborsare circa 20 milioni per il campione del mondo in carica con l’Argentina. Il Real Madrid ci starebbe pensando con Ancelotti che ha già dato la sua approvazione per portare in Spagna il talento mancino della Roma.

A far sperare i tifosi della Roma c’è però il pensiero contrario di gran parte della società spagnola. Il Real Madrid ha infatti dimostrato di voler ringiovanire la propria rosa e Paulo Dybala è prossimo dal compiere 30 anni. Successivamente c’è il problema relativo al ruolo. La priorità del Real Madrid in vista del calciomercato estivo è quella di trovare una prima punta da regalare ad Ancelotti che al momento può puntare sul solo Joselu.

Possibile quindi che la pista Real Madrid tramonti nel caso in cui non dovesse arrivare un accordo tra la società ed il proprio allenatore ma non è da escludere che possa giungere un’offerta da parte di altre big europee. Il calciatore infatti piace molto anche in Inghilterra con diversi club pronti a presentare la cifra necessaria per strappare il giocatore alla Roma ed andare ad offrire un ingaggio superiore alla punta.