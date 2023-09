Serie A: secondo esonero ad un passo, svolta inattesa

La Serie A è partita subito forte con risultati sorprendenti. Dopo l’esonero di Zanetti ad Empoli, ecco il colpo di scena inatteso: può salutare

Un momento decisivo per cambiare tutto. Basta una vittoria per far tornare il sereno, ma le tante partite ravvicinate non sono così facili da affrontare. Serve un cambio di marcia importante per risalire velocemente in classifica dopo un inizio stagionale completamente da dimenticare. Già dalla prossima sfida tutto è in discussione, ecco il punto di svolta.

Una sfida nella sfida per la compagine della Serie A, alle prese con un inizio stagionale totalmente da dimenticare rispetto a quanto prefissato ad inizio stagione. Dopo quattro giornate di campionato, le dinamiche sono improvvisamente cambiate in negativo con sconfitte davvero pesanti già collezionate in questo mese di settembre. La voglia di tornare al successo è davvero tanta, ma tutto si deciderà nelle prossime gare di campionato.

Serie A, futuro in bilico: le prossime sfide già decisive

Il campionato italiano non è così facile come sembra. Tutte le squadre sono ormai così attrezzate che studiano così gli avversari nel migliore dei modi. Una voglia di stupire ancora una volta come nella passata stagione sorprendendo tutti con risultati inaspettati.

Come svelato dal portale tuttosalernitana.com, Paulo Sousa deve fare i conti con la seconda sconfitta consecutiva. Contro il Torino c’è stato un tonfo totale a partire dal primo gol di Buongiorno, ma la curva Sud ha mostrato sempre attaccamento alla squadra. L’allenatore portoghese spera di recuperare Dia dopo i vari dissidi avvenuti al termine della sessione estiva di calciomercato. Al momento sembra tutto risolto, ma la compagine granata si trova agli ultimi posti di classifica a soli due punti.

Le prossime sfide contro Frosinone ed Empoli saranno già decisive: il futuro di Paulo Sousa è nell’occhio del ciclone. Serve la svolta decisiva per continuare la sua avventura sulla panchina dei campani. Il presidente Iervolino vorrebbe maggiore serenità intorno alla squadra per affrontare i prossimi scontri diretti al massimo delle potenzialità. L’allenatore portoghese cercherà di recuperare i suoi migliori calciatori per optare a nuove rivoluzioni all’interno della sua formazione iniziale.

Diversi calciatori stanno rendendo sotto le aspettative, ma quello che più manca è l’assenza di Dia. L’attaccante senegalese è stato l’uomo in più nella scorsa stagione segnando tanti gol nella seconda parte di campionato. Un ‘nuovo’ rinforzo per Paulo Sousa che resta così fiducioso per le prossime sfide, davvero alla portata dei granata per dire addio subito alle zone basse della classifica di Serie A.