Alisha Lehmann, bellezza da calendario: la foto copertina è uno spettacolo

Alisha Lehmann infiamma notevolmente gli sportivi, in questo caso con un calendario che promette di riscaldare il periodo invernale.

La calciatrice svizzera è delle sportive più sexy al mondo, e si è messa in gioco anche con una nuova edizione del suo calendario. In copia limitata, probabilmente andrà a ruba e sarà davvero un oggetto da collezione.

In campo punta sempre al massimo, mentre fuori dallo stadio la sua bellezza di certo non passa inosservata. Alisha Lehmann è una delle calciatrici più seguite al mondo, e di certo non solo per i suoi gol e i suoi assist. È il sogno del campionato italiano, e non solo per il suo talento che la collocano tra le migliori calciatrici al mondo.

Soprattutto il suo essere sexy in ogni momento affascina quanti seguono il calcio femminile e per parametri economici la stessa Lehmann è molto lontana da un approdo nella nostra Serie A. Lo dimostra, ancora di più, con il calendario e col marketing che gira intorno a lei.

Lehmann, è un calendario d’oro

La svizzera ha un grande seguito di pubblico, non è un caso come ben 15 milioni di followers la seguono su Instagram. E rimangono spesso a bocca aperta per le foto di campo, con i pantaloncini che diventano degli short quasi invisibili, nonché per quanto mostra proprio nei suoi momenti di relax, come modella e ragazza immagine. E non poteva così mancare l’ultimo atto per salutare l’anno vecchio ed entrare nel 2024: il calendario di Alisha Lehmann sarà un oggetto che andrà a ruba.

Direttamente sul suo sito internet è pre-ordinabile, la consegna avverrà nel mese di novembre. Un pezzo di culto che andrà a ruba, anche considerando il prezzo non proprio a buon mercato. Il calendario costa qualcosa come 177,95 euro (quanto un biglietto in tribuna d’onore per un big match), cifra esorbitante che però non abbasserà la fila davanti a questo prodotto.

Sul sito della calciatrice spiegano come il calendario è in edizione limitata, ogni copia delle settecento messe in vendita sarà autografata dalla stessa Lehmann, definendo l’oggetto come un vero “culto per ogni fan, che cerca quel tocco in più per i suoi cimeli, la qualità premium della confezione lo farà diventare un ricordo di lusso”.

Non è nemmeno l’unico pezzo in vendita sul suo sito, ci sono quadri che sfiorano addirittura la cifra di 300euro. È la nuova frontiera del marketing, la Lehmann ha capito di dover sfruttare al massimo il suo momento.