Rottura del tendine d’Achille e intervento chirurgico: Champions League già finita

C’è già un serio problema da registrare per un top club europeo, che vede perdere in campo uno dei suoi migliori elementi.

Il problema fisico c’è ed è anche bello serio, la rottura del tendine d’Achille farà saltare il girone di Champions League a uno degli elementi maggiormente incisivi, che non potrà mostrare nemmeno in Italia il suo valore.

È un periodo dove gli infortuni arrivano a catena, considerando come l’inizio della stagione spesso porta a capire come la preparazione venga a volte fatta in maniera fin troppo leggera. Ecco allora come emerge un problema abbastanza serio, la rottura del tendine d’Achille diventa un guaio per una big.

La Champions League perde un suo protagonista, la conferma è arrivata dal club che ha confermato come il problema sia stato abbastanza serio. Un vero peccato perdere un uomo di qualità, avrebbe puntato a far bene anche in Italia con grinta e caparbietà spesso fuori dal comune.

Champions, il ko frena l’Atletico Madrid

Il ko riguarda la squadra di Diego Simeone, non è un caso come nella partita contro la Lazio sia arrivata decimata dagli infortuni. Qualcuno aveva dei problemi muscolari, come nel caso dell’ex friulano Rodrigo De Paul, altri ancora invece hanno maturato dei seri guai fisici. In questo caso, poi, il rimpianto è ancora maggiore per Lemar, ko e fuori dalla Champions.

Non ha ovviamente giocato nella gara all’Olimpico contro la Lazio e sarà via per un bel pezzo, Thomas Lemar ha di fatto finito la stagione. Infortunio serissimo quello maturato per il calciatore dei madrileni, il 27enne francese rischia di vedere i suoi compagni in campo e di stare in tribuna per lungo tempo. La rottura del tendine ha tempi variabili, varia da qualche mese se non proprio a un percorso di riabilitazione che durerebbe tutta la stagione.

Simeone è chiaramente preoccupato, Lemar è un elemento sempre di spirito nel gruppo e anche decisivo in campo. In cinque stagioni con l’Atletico Madrid ha segnato 10 gol e fornito venti assist, diventando spesso l’uomo in più per la squadra, capace di spezzare la monotonia delle gare con spunti interessanti. È stato inoltre anche seguito da squadre di Serie A, Juventus e Milan in passato avevano preso informazioni sul francese. Ora ai box e rischia quasi di dover dire addio alla speranza di scendere nuovamente in campo in questa stagione.