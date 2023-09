Madalina Ghenea da impazzire: lascia senza fiato

La splendida modella ed attrice internazionale Madalina Ghenea ha letteralmente fatto impazzire i social con questo ultimo scatto.

Una delle donne più belle e sensuali del mondo viene dalla Romania, anche se ha un legame strettissimo con l’Italia e con il suo popolo. Parliamo di Madalina Diana Ghenea, top model classe 1987 che considerare semplicemente ‘attraente’ è quasi un insulto all’estetica.

Modella, attrice, testimonial, influencer. Tante le attività portate avanti dalla bellissima Madalina, che come detto è molto legata all’Italia. Infatti è a Milano da giovanissima che ha cominciato a sfilare sulle passerelle e trovato i primi contratti con le agenzie. Parla fluentemente la nostra lingua e ha avuto anche storie e flirt con personaggi di nazionalità italiana.

Ultimamente infatti la Ghenea è stata vista sfilare sul prestigioso red carpet della Mostra del cinema di Venezia, con il suo solito e consueto fascino e con la fisicità mozzafiato. Un’icona di stile, bellezza e portamento che fa impazzire tanti maschietti e che viene presa da icona e simbolo anche da molte ragazze che vogliono sfondare nel mondo della moda.

Madalina Ghenea super sexy in intimo: lo shooting mozzafiato sulla terrazza romana

Pelle scura, lineamenti sinuosi e scolpiti, fisico perfetto e questi occhi profondi che parlano tanto di lei e delle sue origini quasi esotiche. Madalina Ghenea è una bellezza incredibile che difficilmente può non piacere a qualcuno.

Abbiamo parlato del legame con l’Italia. Non è un caso se l’ultimo bollente shooting fotografico, effettuato per motivi lavorativi da testimonial, sia stato effettuato a Roma. La modella ha posato in abbigliamento intimo su una splendida terrazza della capitale al tramonto, rendendo gli scatti ancora più affascinanti.

Le foto sono mozzafiato: Madalina appare in intimo, svelando dunque le sue curve praticamente perfette e da brividi. Il solito portamento impeccabile, lo guardo sensuale e una fisicità impareggiabile. Insomma, una divinità scesa in terra per i ben 1,2 milioni di follower che la seguono in tutto il mondo.

Oltre ad essere nota per la sua bellezza e per le apparizioni in ambito moda e fashion, Madalina Ghenea si è fatta apprezzare anche come attrice. In Italia ha lavorato in diverse fiction e spot pubblicitari, ma il ruolo forse più iconico è quello di Miss Universo nel film di Paolo Sorrentino Youth – La Giovinezza. Storica ormai la scena in cui il personaggio di Madalina entra in una piscina termale completamente nuda, di fronte agli sguardi impressionati di Michael Caine e Harvey Keitel.