Totti-Noemi, un video li incastra: c’entra Ilary Blasi

Un video incastra Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi: imbarazzo e fastidio per i due, c’entra Ilary Blasi.

Francesco Totti è stato ed è uno dei calciatori più apprezzati ed amati dell’intero panorama calcistico. Di certo, pochi anni dopo il ritiro, nemmeno lui avrebbe immaginato di trovarsi costantemente al centro del gossip. Fatto sta che il suo divorzio dalla moglie Ilary Blasi ha fatto e fa ancora discutere. Una querelle che finora ha toccato vari punti: le proprietà, le borse di lei, i rolex di lui. Ed ovviamente anche i rispetti, nuovi compagni di entrambi.

La storia promette altre questioni da qui al prossimo futuro, con gli appuntamenti in tribunale destinati a diventare sempre più fitti. Intanto il duo Totti-Bocchi si è reso protagonista di una curiosa gaffe, in cui è direttamente coinvolta Ilary. Un “triangolo” che, come cantava Renato Zero, nessuno avrebbe considerato.

Il tutto è accaduto nel luogo che per Francesco Totti più sa di casa: lo stadio. Si gioca Roma-Frosinone Primavera allo stadio Tre Fontane. Niente di insolito: nei ciociari gioca Christian, primogenito di Totti e di Ilary, passato al Frosinone di recente. Normale che il papà abbia voluto seguire le gesta del figlio, poi entrato solo all’89’. In compagnia del Pupone anche la bella Noemi.

Totti-Noemi incastrati da un video: c’entra Ilary Blasi!

Evidentemente i rapporti tra Ilary e Totti all’indomani del divorzio sono realmente inesistenti. Perché allo stadio era presente anche la nota conduttrice televisiva, in compagnia di Melissa, fidanzata di Totti Jr. Ma non lo sapeva nessuno, a quanto pare.

Totti e Noemi stanno assistendo alla partita, isolati rispetto al resto del pubblico. In loro compagnia anche Elisa e Giancarlo, coppia di amici dei due. La gaffe si consuma quando Elisa, con uno sguardo quantomai eloquente, si avvicina a Totti e Noemi mostrando loro lo smartphone.

Ingrandendo i video che circolano in rete è possibile notare che alla coppia viene mostrata la storia Instagram di Ilary Blasi, in quel momento allo stadio all’insaputa di tutti, posizionata in un altro settore in compagnia della giovane nuora. Inutile dire che il video è diventato subito virale, anche per l’improvviso stupore che si nota dalle espressioni facciali di Totti e la sua compagna.

Totti chiede qualcosa agli amici, mentre si nota chiaramente una Noemi indispettita e spiazzata allo stesso tempo. Qualcuno ha provato a leggere il suo labiale, impresa questa impossibile giacché parlando si sposta spesso. Momento semplicemente imbarazzante o c’è dell’altro che ancora non si sa?