Jorginho in arrivo: affondo decisivo

Per il centrocampista della nazionale italiana potrebbe essere tempo di lasciare la Premier League. Ecco la sua prossima destinazione.

Jorginho si appresta a vivere la sua sesta stagione in Premier League. Dopo aver difeso per quattro anni e mezzo i colori del Chelsea, lo scorso gennaio il centrocampista italo-brasiliano ha deciso di passare all’Arsenal. Complice la grande rivoluzione Blues coincidente con il passaggio di proprietà da Roman Abramovich a Todd Boehly, Jorginho è stato tra coloro che hanno cambiato aria.

Arrivato dal Napoli in una delle maggiori operazioni in uscita di Aurelio De Laurentiis, Jorginho in maglia Blues si è tolto parecchie soddisfazioni, vincendo una Champions League e un’Europa League. E nel frattempo anche un Europeo con la maglia della Nazionale. Percorso vincente che al momento non è riuscito a ripetere all’Arsenal dove, arrivato a gennaio in piena lotta per il titolo, non è riuscito a dare il contributo decisivo nella lotta contro il Manchester City di Pep Guardiola.

La sua permanenza all’Arsenal d’altronde sembra non essere nemmeno così certa. Nelle prime tre giornate di campionato è partito tre volte dalla panchina, collezionando solamente 17′ di gioco. Evidente quindi che Arteta non lo veda come perno imprescindibile nel suo schema di gioco. A quasi 32 anni per Jorginho potrebbe essere un momento decisivo per la carriera. L’ex Napoli si trova di fronte alla scelte se continuare ad essere un comprimario a Londra oppure tornare protagonista altrove.

Jorginho, il Milan potrebbe aver favorito l’ipotesi turca

Tutto parte da un no da parte del Milan. I rossoneri infatti, indirettamente, potrebbero aver aperto le porte della Super Lig turca a Jorginho. Il Fenerbahce infatti negli ultimi giorni di mercato era stato molto interessato a Krunic. Solo che il tutto non si è concretizzato per la ferma opposizione dei rossoneri.

Ecco quindi che la squadra turca, stando a quanto si legge sulla stampa locale, ha deciso di virare proprio sul centrocampista italo-brasiliano, il quale dal canto suo potrebbe essere attratto dall’ipotesi Turchia. Jorginho infatti si ritroverebbe di nuovo al centro di un progetto, protagonista in un campionato che, sebbene non rientri tra i top europei, ha comunque un discreto livello e un buon fascino a livello di ambiente.

C’è da vedere se le parti troveranno un accordo. L’Arsenal non dovrebbe certo opporsi ad una soluzione del genere, come al solito però il problema potrebbe essere l’ingaggio di Jorginho. Ma anche qui, magari utilizzando una soluzione che permetta di spalmare il compenso su più anni, le parti possono lavorare.