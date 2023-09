Tre indizi fanno una prova: ecco il primo esonerato in Serie A

Appena tre match di Serie A ed ecco il primo esonerato della stagione in Serie A: tre indizi fanno una prova

Pausa Nazionale per la Serie A, con gli Azzurri impegnati sabato 9 settembre, a Skopje, contro i padroni di casa della Macedonia del Nord e il 12 settembre, al ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, contro l’Ucraina, match validi per le qualificazioni a Euro 2024 e che vedranno il debutto sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti, sostituto del dimissionario Roberto Mancini.

Dunque, per qualche giorno la Nazionale catalizzerà l’attenzione di tutti i tifosi e appassionati, con i tecnici della Serie A che approfitteranno della sosta per riordinare le idee e cercare di colmare le lacune eventualmente emerse nei primi tre match di campionato.

Siamo solo all’inizio, certo, ma un allenatore, soprattutto nel calcio italiano dove regnano sovrano i risultati, è sempre sulla graticola. E, infatti, se tre indizi fanno una prova, eccovi servito il primo esonerato della stagione 2023-24.

Eusebio Di Francesco, per tre operatori di scommesse è il tecnico che rischia di più

Si sono disputate appena tre match di Serie A e sono già partite le scommesse sulla prima panchina a saltare. D’altronde, se Milan e Inter, appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno e che alla ripresa si affronteranno in un ‘Derby della Madonnina’ che potrebbe segnare la prima mini-fuga della stagione, fanno sognare i tifosi, per altri club suona già un campanello d’allarme.

E, come vuole una regola non scritta del calcio, in caso di risultati negativi a pagare per tutti è sempre l’allenatore. Inevitabile, quindi, che le principali agenzie di scommesse assegnino già le quote esonero per ogni tecnico di Serie A.

Ma chi è il favorito per il poco invidiabile titolo di primo esonerato della stagione 2023-24? Facile pensare a José Mourinho visto che la sua Roma ha racimolato un punto in tre match.

Eppure, per le principali agenzie di scommesse, un collega dello ‘Special One’ rischia di più: è l’allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, l’unico sotto quota 2.00. Nel dettaglio, l’esonero di Di Francesco, le cui ultime esperienze in A prima di sedersi sulla panchina dei ciociari si sono concluse con l’esonero, è quotato a 1.40 da Eurobet, 1.50 da Snai e 1.85 da Sisal.

Forse nelle previsioni dei bookmakers a incidere in negativo è proprio il curriculum di Di Francesco visto che, dopo l’onorevole sconfitta all’esordio contro i campioni d’Italia del Napoli, i frusinati hanno racimolato 4 punti, frutto della vittoria casalinga contro l’ambiziosa Atalanta e del pari esterno, a reti inviolate, contro l’Udinese.

