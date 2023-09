Stessi agenti e blitz anti Inter della Roma

La Roma potrebbe soffiare all’Inter un profilo che Marotta e Ausilio seguono da tempo. Ad avvantaggiare i giallorossi ci sono alcuni agenti

Le vie del mercato sono infinite ma spesso i club italiani si trovano a competere per gli stessi obiettivi. Ora il tema si può ripetere per Inter e Roma che si stanno contendendo un grande portiere.

Questo pazzo mercato estivo ha visto diverse squadre italiane contendersi gli stessi obiettivi. In tutti i ruoli c’è stata una sovrapposizione di interessi e trattative che ha portato spesso i club di Serie A a scontrarsi. Impossibile non pensare subito a Romelu Lukaku, prima ad un passo dall’Inter, poi finito nel mirino della Juventus e infine approdato alla Roma di Mourinho.

Proprio nerazzurri e giallorossi si sarebbero messi sulle tracce di un altro obiettivo comune. Questa volta però non parliamo di un attaccante, bensì di un portiere. Marotta e Ausilio hanno operato una vera rivoluzione tra i pali, visto che sono andati via Onana (Manchester United) e Handanovic (fine contratto) e sono arrivati Sommer (dal Bayern Monaco) e Audero (Sampdoria).

Eppure non sembra che sia finita qui, visto che i dirigenti del Biscione hanno messo gli occhi su Bento, promettente estremo difensore dell’Atletico Parananense.

Roma, Tiago Pinto mette le mani su Bento: il portiere è nelle mire anche dell’Inter

Bento Matheus Krepski, classe ’99, è stato appena convocato per le gare della nazionale brasiliana di settembre, facendo il suo esordio nelle liste dei verdeoro. In patria ha disputato oltre 40 partite nel 2023, tra Brasileirao e Coppa Libertadores. Come rendimento è il numero 1 nel torneo e anche a livello continentale viene considerato tra i migliori prospetti.

A 24 anni può ancora migliorare molto, ma viene già accostato ai suoi illustri colleghi Allison e Ederson. La Roma si è inserita sul giocatore grazie ai buoni rapporti con i suoi agenti, che hanno curato anche la trattativa tra i giallorossi e il Santos per Marcos Leonardo.

Tiago Pinto vorrebbe superare la concorrenza dell’Inter per regalare a Mourinho un portiere più giovane affidabile di Rui Patricio, magari già a partire da gennaio. La valutazione di Bento si aggiro sui 10 milioni e il contratto in scadenza nel 2026 non lascia presagire particolari sconti. Vedremo chi sarà ad aggiudicarselo.

