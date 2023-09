Tifosi senza fede puniti dai social: hanno commesso un errore gravissimo

A volte i tifosi mollano la presa e commettono errori gravissimi come non aspettare il fischio finale di una partita: ecco cosa è successo nell’ultima giornata

L’ultima giornata di Premier League è stata emblematica è ha fatto capire, come se ce ne fosse bisogno tra l’altro, quanto sia importante la pazienza nel mondo del calcio e che prima di sbuffare e di lamentarsi di una eventuale sconfitta è bene aspettare la fine dei novanta minuti. Il calcio non è una scienza esatta e ogni minuto può rivelarsi decisivo.

Ce lo insegna bene la Premier League, uno di quei campionati che regala partite mai scontate e soprattutto sempre vive fino al novantesimo minuto di gioco. L’ultima giornata è stata in tal senso abbastanza clamorosa: a farne le spese è stato il Manchester United che, almeno fino al recupero, già pregustava una vittoria fondamentale contro l’Arsenal per non perdere di vista i cugini del City già ritenuti i favoriti di questa nuova Premier League con quattro vittorie stagionali in altrettanto partite.

I Gunners hanno sofferto la pressione dei rivali di Ten Hag ma non hanno mai perso la lucidità che Arteta ritiene indispensabile per affrontare ogni tipo di partita.

Arsenal, tifosi lasciano prima del fischio finale: clamoroso all’Emirates

Emirates Stadium, minuto 88′. Il Manchester United segna la seconda rete dell’incontro contro l’Arsenal dopo quella di Rashford che ha aperto i conti al 27′: l’arbitro Taylor la annulla per fuorigioco di Garnacho che stava già esultando come il suo idolo Cristiano Ronaldo.

Tutto ciò capitava mentre diversi tifosi dei Gunners, delusi dal risultato, stavano uscendo fuori dalla struttura. Inconsapevoli del fatto che la situazione sarebbe cambiata a loro favore nell’arco dei dieci minuti successivi. Ci pensa Declan Rice, uno dei acquisti più cari della storia del campionato inglese, a sistemare la situazione e nel modo più pazzo possibile.

Durante un calcio d’angolo e al minuto 96′, quando uno sparuto gruppo di tifosi dei Gunners aveva già abbandonato l’impianto. Rice ha avuto la forza di calciare al volo da una posizione defilata, la conclusione è stata deviata ed è stata impossibile da intercettare per Onana. Successivamente ci ha pensato Gabriel Jesus a sistemare il punteggio sul 3-1 chiudendo i conti definitivamente.

Mentre accadeva ciò, i tifosi che dieci minuti prima avevano abbandonato lo stadio sono stati beccati dalle telecamere e le loro immagini hanno fatto il giro sui social: alcuni di loro – come ha riferito il The Sun – hanno esultato alzando le braccia ascoltando il ruggito dell’Emirates, altri invece si sono sentiti imbarazzati e hanno capito di aver commesso un grande errore, ossia abbandonare lo stadio prima del fischio finale. Un errore imperdonabile e che nessun tifoso, specialmente dell’Arsenal, dovrebbe commettere.