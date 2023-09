Colpo di scena Sergio Ramos: altro che Arabia, tifosi spiazzati

Sergio Ramos ha detto addio al Paris Saint-Germain e, dopo un’estate da svincolato, ha trovato la sua nuova squadra.

Il difensore spagnolo è pronto a vivere una nuova avventura dopo la parentesi in Francia: è davvero tutto fatto per il trasferimento.

L’estate di Sergio Ramos è stata decisamente particolare. Dopo aver detto addio al PSG in seguito alla scadenza del contratto, infatti, nessun top club ha deciso di puntare su di lui nell’immediato. Nonostante i 37 anni d’età, lo spagnolo ha dimostrato di poter essere ancora un difensore molto affidabile giocando con regolarità nelle sue due stagioni parigine. Ora che il mercato è chiuso, però, c’è chi ha deciso di ingaggiarlo a parametro zero: l’accelerata decisiva è avvenuta in pochissimo tempo e l’ex Real Madrid ha accettato immediatamente.

Non sono stati due anni semplici per Sergio Ramos quelli passati a Parigi: come accaduto a Messi, il difensore si è trovato catapultato in questa nuova realtà in seguito alla rottura improvvisa con il suo club storico: il Real Madrid. Nonostante i successi in Francia, i tifosi parigini non hanno digerito i flop europei e hanno contestato più volte le stelle della squadra, “colpevoli” di non aver dato il massimo in Champions League.

Nuova avventura per Sergio Ramos: il difensore dice “sì”

Il PSG questa estate ha apportato grandi cambiamenti lasciando partire dei big come Messi, Neymar e lo stesso Ramos. Quest’ultimo ha vissuto il mercato da spettatore: nessuna proposta concreta è arrivata al suo entourage (anche se si è vociferato di un possibile tentativo della Roma), ma la situazione è cambiata negli ultimi giorni. Il difensore ha ricevuto due offerte: una faraonica dall’Al Ittihad e un’altra dal Siviglia. Il giocatore ha scelto: giocherà per la formazione di Mendilibar.

Sergio Ramos ha rifiutato l’Arabia per tornare a giocare in Spagna. Per lui si tratta di un gran ritorno: ha fatto tutta la trafila delle giovanili con il Siviglia dal 1996 per poi esordire in prima squadra prima del passaggio al Real Madrid del 2005.

Il difensore ha accettato un contratto annuale che gli permetterà di valutare il proprio futuro a stagione in corso: l’ipotesi ritiro fra un anno c’è, ma tutto dipenderà dalla sua tenuta fisica.

Il Siviglia si prepara ad accogliere un rinforzo di grande esperienza che aiuterà in Champions League, la competizione in cui Sergio Ramos ha vissuto notti indimenticabili con la maglia dei Blancos. Le avversarie del girone saranno Arsenal, PSV e Lens: l’obiettivo è passare il turno.