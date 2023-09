Ex Roma e Juventus, 50 milioni per una difesa colabrodo

Serata da dimenticare per alcuni vecchi protagonisti della Serie A. Il loro approdo nel nuovo club non ha ancora sortito gli effetti sperati: sconfitta umiliante e difesa colabrodo.

Questi calciatori ex Serie A, inoltre, rischiano di finire al centro delle critiche da parte dei tifosi visto un apporto non all’altezza della fama, e dell’esborso, che ha preceduto il loro arrivo in Arabia Saudita.

Questa sessione estiva di mercato ha creato un unicum nella storia del mercato. L’avvento delle ricche società di Saudi Pro League, infatti, ha sparigliato le carte in tavola e cambiato lo scenario anche per i club europei. La concorrenza dei club sauditi ha portato diversi calciatori a rinunciare a progetti ambiziosi per assicurarsi un ingaggio a dir poco faraonico.

Dopo il trasferimento, quasi a sorpresa, di Cristiano Ronaldo in Saudi Pro League, nel corso di questa estate diversi top player hanno deciso di seguire le orme del cinque volte pallone d’oro. Il campionato saudita ha abbracciato così campionissimi sul viale del tramonto come Kanté, Jordan Henderson, Neymar, Firmino e Benzema, ma anche giovani in rampa di lancio o in cerca di consacrazione: tra gli altri anche Milinkovic-Savic, Kessié e Gabri Veiga.

Figuraccia in Arabia Saudita: gli ex Serie A sul banco degli imputati

Una delle società più attive nel mercato saudita è stata senza dubbio l’Al Ahli. In questa sessione, infatti, il club ha speso quasi 185 milioni per calciatori non provenienti dal campionato saudita. Tra gli acquisti ci sono anche diversi ex Serie A come Franck Kessié, Merih Demiral e Roger Ibanez.

I due difensori, pagati rispettivamente 20 e 30 milioni incassati da Atalanta e Roma, hanno deluso un po’ le aspettative e si sono rivelati assoluti protagonisti in negativo della disfatta subita dal loro club contro l’Al Fateh per 5-1.

Nello specifico Roger Ibanez, con un intervento scomposto, ha causato il rigore che ha portato al 3-1 di Batna, per poi regalare sempre a quest’ultimo il gol del 4-1 dopo una leggerezza a dir poco clamorosa. A recupero inoltrato anche il turco ex Atalanta e Juventus ha inciso in negativo causando il rigore che ha successivamente portato al 5-1 dell’Al Fateh, ma soprattutto alla sua espulsione.

𝐍𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐝𝐚 𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐈𝐛𝐚𝐧̃𝐞𝐳 𝐞 𝐃𝐞𝐦𝐢𝐫𝐚𝐥❌ Pesante sconfitta per l’#AlAhli battuto 5-1 sul campo dell’#AlFateh ‼️Prestazione da dimenticare per l’ex romanista Roger #Ibanez e l’ex Atalanta Merih #Demiral 🇸🇦#Sportitalia pic.twitter.com/rayb6tSgLf — Sportitalia (@tvdellosport) September 3, 2023

Insomma un ambientamento che procede davvero a rilento e gli ex calciatori del nostro campionato appaiono in piena crisi.