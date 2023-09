Selfie choc allo specchio: Guendalina tutta nuda

Guendalina ha pubblicato un selfie tutta nuda. I fan hanno tenuto per ore gli occhi incollati sullo specchio: ecco la foto in questione

Guendalina ha stupito tutti i suoi fan per l’ennesima volta. Il profilo Instagram della bella ex showgirl ogni giorno è sempre in grado di lasciare tutti senza parole. Questo grazie alle sue curve pericolose, come si suol dire in questi casi. Tuttavia la sua carriera non è solo questo, la conosciamo per vari argomenti e non sono legati solo al suo incantevole corpo.

La sua prolifica carriera lavorativa ha avuto inizio nel lontano 2007, quando ha partecipato ad una delle edizioni più iconiche del Grande Fratello. Inoltre, sempre su Mediaset, ha preso parte anche a molti altri progetti. Ma uno dei suoi successi più grandi è avvenuto su internet, grazie alla creazione di un brand totalmente gestito da lei. Si tratta infatti del sito “Guendaland”, e-commerce dedicato a cosmesi, bellezza e moda.

Tre delle sue passioni più grandi in assoluto. Lodevole anche l’iniziativa riguardante l’ospite brand affini ed emergenti, per fare in modo che questi possano vendere i loro prodotti in una vetrina che ottiene chissà quante migliaia di accesso al giorno. Non solo il suo brand e una crescita nota a tutti ma anche Instagram dove la donna pubblica spesso contenuti extra lavorativi e incanta spiazzando tutti con abiti (o senza) abbastanza audaci.

Guendalina Canessa è una Dea: che fisico!

Coloro che non avevano idea della sua esistenza, adesso dovranno ricredersi. Non ne potranno più fare a meno. Le sue meravigliose foto a quanto pare danno dipendenza, considerando anche tutte le interazioni che riceve giorno dopo giorno. I follower che la seguono si aggirano ad un numero intorno a oltre 600.000. Una cifra da capogiro.

Si può inoltre avere la sensazione che, dopo questo post, la cifra riportata sia destinata ad aumentare esponenzialmente. Nell’ultimo scatto la donna si presenta totalmente nuda con il seno ricoperto e l’intero corpo ricoperto solo dalle braccia e il viso nascosto dal cellulare. Insomma, una visione incantevole.

Si può notare subito che i suoi unici vestiti siano incredibilmente le sue mani. La piattaforma avrebbe provveduto immediatamente a rimuovere il contenuto, ma lei è stata brava a dimostrarsi sensuale e “rispettosa” al tempo stesso. Pubblicando di fatto una foto di nudo. Cosa che tutti i suoi fan hanno prontamente apprezzato.