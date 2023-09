Svolta nel club: Ferrero nuovo Presidente, l’annuncio

Massimo Ferrero potrebbe presto tornare nel mondo del calcio. Ecco l’annuncio che rappresenta una svolta nel club.

Dopo aver chiuso con la Sampdoria e aver sondato per diversi club, la svolta per quanto riguarda Massimo Ferrero potrebbe essere dietro l’angolo e nelle prossime ore ci potrebbero essere delle novità molto importanti.

Massimo Ferrero è pronto nuovamente ad entrare nel mondo del calcio e su questo c’è stato un annuncio importante. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine ci sarà oppure no la fumata bianca in una trattativa che si preannuncia non semplice.

Svolta nel club: spunta Ferrero, c’è l’annuncio

Massimo Ferrero non ha mai nascosto la volontà di ritornare nel mondo del calcio nonostante una esperienza con la Sampdoria non proprio fortunata. Nei mesi scorsi ci ha provato con Ternana e altri club, ma alla fine la fumata bianca non c’è stata e per questo motivo non abbiamo assistito alla nuova avventura in questo mondo da parte dell’imprenditore romano. Ora, però, la situazione è completamente cambiata e potrebbero esserci delle importanti novità in questo senso anche se, almeno per il momento, si tratta delle indiscrezione.

Come riportato da tuttoreggina.it, Massimo Ferrero ha aperto alla possibilità di entrare a far parte della nuova Reggina. Stando alle prime informazioni, l’ex numero uno della Sampdoria si è detto pronto ad aiutare il club magari come consigliere o attraverso una minima partecipazione. Naturalmente poi non è da escludere un cambio di passo per avere la maggioranza del club.

Per il momento naturalmente è una idea considerando che il futuro del club è ancora in bilico e da parte di Ferrero non c’è nessuna intenzione di entrare in gioco in prima persona. Ma tutto può succedere nelle prossime ore e non ci resta che aspettare per avere un quadro più chiaro.

Reggina, Ferrero interessato

Massimo Ferrero è interessato ad acquistare la Reggina e già ha confermato la sua intenzione di provare a fare un ingresso. Si tratta di una quota assolutamente minima per poi magari tentare una scalata.

Ora le prossime ore saranno decisive e non ci resta che attendere un po’ per avere un quadro molto più chiaro della situazione.