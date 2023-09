Primo ko e primo caso Napoli: i tifosi non si danno pace

Prima sconfitta e primo caso nel Napoli di Rudi Garcia: i tifosi non si danno pace dopo quanto accaduto

In casa Napoli ci si lecca le ferite dopo il primo KO stagionale, arrivato all’improvviso contro la Lazio. Rudi Garcia è costretto già a fare i conti con la prima sconfitta, mentre l’anno scorso accadde addirittura a gennaio contro l’Inter. Meglio resettare tutto e pensare solo a questa stagione. Anche perché i primi malumori dei tifosi iniziano a farsi sentire, ed è tempo anche del primo caso.

I tifosi non riescono a darsi pace per quanto accaduto, ma più per la sconfitta in sé (anche l’anno scorso gli azzurri persero in casa contro la Lazio), il problema è come è arrivata. Con una Lazio padrona del campo e del gioco nel secondo tempo. I capitolini di Sarri sono usciti alla distanza e hanno messo a nudo tutti i problemi della squadra partenopea, mascherati contro avversari inferiori come Frosinone e Sassuolo.

Il reparto che è sembrato più in difficoltà è stata la difesa, dove i giocatori sembravano davvero messi male in campo e slegati al resto del gioco. Già la difesa, il principale problema di questo Napoli al momento.

Primo KO e primo caso al Napoli: i tifosi non si danno pace

Secondo molti il problema è al centro dove Kim non ha trovato ancora un degno sostituto. Al momento sta giocando Juan Jesus con Rrahmani, ma il feeling tra i due non sembra essere come lo era quello tra il kosovaro e il sudcoreano. E soprattutto forse non sembra nemmeno essere all’altezza di una difesa campione d’Italia.

Il sostituto di Kim? Doveva essere Natan, almeno sulla carta. Ma fin qui non è pervenuto, e qui scoppia il primo caso. Secondo Garcia il giocatore brasiliano non sarebbe ancora pronto per essere gettato nella mischia. Arrivato in ritardo di condizione, deve passare prima per un periodo di rodaggio. Per questo motivo l’ex tecnico della Roma preferisce affidarsi all’usato sicuro di Juan Jesus.

Natan ad oggi è un oggetto misterioso, in molti si chiedono se il suo acquisto è stato funzionale. Presto per dare una risposta, sta di fatto che al momento il giocatore non è pronto.

Sale così il partito dei nostalgici di Kim: anche lui l’anno scorso arrivò a Napoli da un’altra realtà e da sconosciuto ma fu subito protagonista. Titolare sin dalla prima partita e anche decisivo sia in difesa che…in attacco, segnando gol spesso pesanti. Ne sa qualcosa la stessa Lazio, trafitta dal sudcoreano esattamente un anno fa nel match dell’Olimpico. Urge risolvere il caso Natan, il primo stagionale, in casa Napoli.