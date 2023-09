Pogba via dalla Juve, c’è la data: sostituto dalla Premier

La tenuta fisica di Paul Pogba non convince e la Juve sta seriamente pensando di cedere il francese: ecco chi prenderà il suo posto.

Il nuovo infortunio che ha colpito Paul Pogba nei minuti finali della gara di Empoli ha gettato di nuovo molte ombre sulla sua tenuta fisica. Il francese era entrato in campo al 62′ della sfida vinta dai bianconeri per 2-0 grazie alle reti di Danilo e Chiesa. Il Polpo ha preso il posto di Miretti e ha sfoderato giocate di buona qualità, aumentando le speranze dei tifosi bianconeri di poter contare su di lui in questa stagione.

Speranze che però si sono infrante sul finire del match, quando Pogba ha cominciato a zoppicare vistosamente. Un calvario che sembra non avere fine per il centrocampista transalpino, con la Juve che torna a fare ragionamenti su una sua possibile cessione. Già durante il calciomercato estivo l’addio di Pogba era stato dato per vicino, viste le ricchissime proposte provenienti dall’Arabia.

Alla fine Pogba ha scelto di rimanere a Torino e sia Giuntoli che Allegri hanno voluto continuare a puntare sull’ex Manchester United, confidando nel suo recupero. Tuttavia, se nei prossimi mesi il centrocampista della Nazionale francese non darà risposte convincenti sul piano fisico l’ipotesi di una partenza tornerebbe concreta già a gennaio.

Addio Pogba, la Juve lo lascia andare: già pronto il sostituto

Sulle tracce del giocatore ci sono sempre i club arabi, pronti a sborsare cifre gigantesche pur di assicurarsi Pogba. Inoltre i sauditi sanno di poter fare leva anche sulla fede musulmana del Polpo. Ma stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni non c’è solo l’Arabia Saudita a tentare Pogba. Di recente, infatti, anche il Galatasaray ha bussato alle porte della Signora per chiedere informazioni sull’ex centrocampista dei Red Devils.

Il club turco, che giocherà in Champions League, sta provando a costruire una squadra importante e Pogba potrebbe rappresentare davvero un grande colpo per la storica società di Istanbul. Il mercato in Turchia si conclude il 15 settembre, pertanto non è da escludere un tentativo già nei prossimi giorni da parte del Galatasaray.

L’impressione è che però il club turco andrà concretamente all’assalto di Pogba a gennaio 2024, specialmente se il Polpo non dovesse riuscire a dare quelle garanzie che chiede la Juve. Cosa farà la Vecchia Signora in caso di addio di Pogba? Cristiano Giuntoli segue attentamente diversi profili ma il primo nome sul suo taccuino è quello di Thomas Partey, centrocampista ghanese dell’Arsenal, già accostato alla Juve nelle scorse settimane.

