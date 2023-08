Fred in giallorosso: ha già dato la sua parola

Il centrocampista brasiliano Fred ha deciso il suo futuro. Svolta a sorpresa, accadrà definitivamente nelle prossime ore.

Dall’estate del 2018, Fred difende i colori del Manchester United a centrocampo. Dopo aver debuttato nel grande calcio con l’Internacional de Porto Alegre, il 30enne di Belo Horizonte è arrivato in Europa passando per lo Shakhtar Donetsk prima di essere notato dal club di Premier League. Con gli inglesi, anche quest’anno Fred è stato protagonista in mediana, totalizzando 56 presenze in tutte le competizioni.

Sembra però che il suo tempo allo United sia in conclusione. Il prossimo giugno 2024 scadrà l’accordo con la società dei Red Devils, per cui è conveniente separarsi adesso per racimolare un guadagno, piuttosto che lasciarlo partire a parametro zero, fra un anno. Di rinnovo, infatti, non si parla, anche a causa delle questioni anagrafiche.

Ecco allora sorgere varie e interessanti opportunità. Da inizio estate, Fred è stato individuato da José Mourinho per rafforzare il centrocampo giallorosso ma anche i cugini della Lazio avrebbero gettato un occhio sul talentoso brasiliano. Fra i due litiganti, come di consueto spunta un terzo, che arriva direttamente dalla Turchia: il Galatasaray. Avrà la meglio come secondo il detto?

Roma sul brasiliano Fred per il centrocampo: il giocatore ha preso la sua decisione

Le ricostruzioni del ‘The Sun’ raccontano dell’allenatore portoghese della Roma, che in prima persona avrebbe chiesto informazioni sul giocatore, siccome lo conosce da quando dirigeva in Premier League. Mou avrebbe cercato di capire i margini di movimento e le buone notizie sul contratto in scadenza avrebbero motivato i giallorossi. Tuttavia, il Manchester United ha dettato al sua legge: per meno di 15 milioni di euro non si tratta la cessione del calciatore.

Sarebbe questo il punto dubbioso sia per i giallorossi che per la Lazio, mentre per l’ingaggio non ci sarebbero grossi problemi. Fred potrebbe trattare una cifra vicina ai 3 milioni di euro annui. Mentre Maurizio Sarri lo immagina da regista, il film sembrano più prossimi a girarlo i turchi.

Dopo aver ingaggiato Wilfried Zaha dal Crystal Palace, il Galatasaray spinge la sonda nelle acque inglesi e lo fa per Fred. Il centrocampista – riferisce ‘Milliyet’ – starebbe apprezzando lo sforzo e avrebbe dato la sua parola per trasferirsi durante quest’estate a Istanbul, se si trovasse chiaramente l’accordo economico. La clessidra perde sabbia: non c’è da indugiare più.