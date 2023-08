Moggi, rivelazione shock su Buffon: “Sono stato io”

Il ritiro dal calcio giocato di Gigi Buffon ha commosso il calcio, compreso Luciano Moggi che ha ammesso di aver avuto un ruolo decisivo con il portiere.

L’ex direttore della Juve ha avuto alle sue dipendenze l’estremo difensore dal 2001 al 2006, anni di scudetti vinti sul campo e poi revocati dal giudice sportivo, innescando a distanza di tanti anni ancora polemiche fra le tifoserie.

Dopo 28 anni di professionismo, Gigi Buffon ha appeso guanti e scarpini al chiodo, l’avventura nel calcio giocato è finita in una calda giornata d’agosto. L’estremo difensore ha iniziato e chiuso la sua carriera con il Parma, il rimpianto è di non averla riportata in Serie A, giocando nella massima serie come il calciatore più anziano di sempre.

Record su record ma anche la consapevolezza di un cammino sportivo senza eguali. Rivendicato però da Luciano Moggi, l’ex direttore della Juve ha spiazzato un po’ tutti ricordando un episodio fondamentale proprio per il portiere italiano.

Moggi su Buffon, intervento decisivo

È stato il portiere che più si è avvicinato a Dino Zoff come longevità e passione per i tifosi bianconeri e quelli della Nazionale, due caratteri diversi ma stessa sicurezza in porta. Buffon è stato un estremo difensore che ha segnato una generazione, tanti sono i ragazzi che sognano di emularlo e di riviverne i fasti. Come ricordato da Luciano Moggi, è stato l’ex direttore Juve ad avere un ruolo centrale. Moggi rivendica l’acquisto di Buffon, in un’intervista a calciomercato.com ha ricordato come sarebbe stato anche il suo carisma ad essere decisivo nella trattativa.

Come sempre, Luciano Moggi non è il massimo della modestia, dando la sua versione dei fatti su quanto accadde nell’estate del 2001: “Buffon era seguito dalla Roma e poi era anche vicino al Barcellona. Quando l’ho chiamato io, però, non ha posto nessun vincolo e, anzi, da quel momento in poi ha voluto solamente vestire la maglia della Juventus”. Moggi decisivo nella trattativa in un’estate dove la Juve cambiò pelle, lasciando l’incerto Van der Sar per affidarsi a una colonna del calcio italiano.

Lo stesso ex direttore ha ricordato l’andazzo della trattativa, costata 110 miliardi di lire nel complesso ma non nell’esborso finale: “Ho preso Buffon che era un ragazzino, il Parma voleva cento miliardi senza contropartite, perché avevano bisogno di soldi. Ci ho messo un po’ a inserire nell’affare Bachini, ma poi in mezza giornata abbiamo chiuso tutto”.