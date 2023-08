Juve, sfuma Kessiè: pronto il doppio colpo per far felice Allegri

Dopo la beffa del caso Kessiè in casa Juve si lavora per accelerare sul mercato.

Il calciomercato della Juve naviga a rilento. Gli obiettivi prioritari sono saltati, Milinkovic e Kessiè hanno preferito i soldi sauditi alla Serie A e ora la società bianconera è quasi obbligata ad accelerare i tempi.

L’arrivo del nuovo direttore tecnico Giuntoli , avvenuto soltanto a luglio, ha di fatto rallentato, e non poco, il mercato della Juventus. Si aggiunga a questo che la necessità di vendere, ma non di svendere, prima di poter acquistare, ha rappresentato un ulteriore difficoltà da superare. Giuntoli, come ancor prima, e meglio, di lui lo stesso Giovanni Manna, era perfettamente a conoscenza di tale input proveniente direttamente dalla proprietà.

Il mese di luglio è stato pertanto il periodo che ha visto un lungo lavoro di semina da parte dei due uomini-mercato bianconeri. Il mese appena iniziato dovrà essere quello della raccolta. Le altre squadre stanno lavorando costantemente e solo il Napoli campione d’Italia è al momento in ritardo per la difesa.

Juventus, deciso il pallino di Allegri

Il mercato della Juventus sarà un po’ diverso da quello che ha sempre contraddistinto la politica di Cristiano Giuntoli. Pertanto non solo e soltanto giovani di belle speranze, come l’uruguagio Facundo Gonzalez, acquistati per un pugno di dollari ma anche giocatori forti, esperti e costosi pronti ad alzare immediatamente il livello della squadra.

La società bianconera ha investito molto negli ultimi anni e in questa sessione di calciomercato la priorità è vendere. D’altronde l’esclusione ufficiale da tutte le competizioni europee permetteranno alla Juventus di giocare una sola volta alla settimana. Un vantaggio non da poco che toglie qualsiasi alibi alla formazione bianconera e, soprattutto, al tecnico livornese. Per questo le sue richieste specifiche riguardano giocatori già pronti.

Per il centrocampo il nome era uno solo: Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano di 26 anni del Barcellona. Il calciatore non è mai stato davvero convinto dell’opzione Serie A e alla fine ha trovato l’accordo e ha firmato in queste ore con l’Al Ahli. Un mega contratto con la Juve che deve lavorare ora al sostituto. E anche qui la società ha le idee chiare.

Niente Kessie ma la Juve ha già in serbo un doppio colpo per far felice Allegri. Da un lato il terzino del Leicester Timothy Castagne, rinforzo che servirà per sostituire Cuadrado, dall’altro invece Thomas Partey, calciatore in uscita dall’Arsenal e che il club bianconero ha sempre valutato come alternativa a Kessiè. Juve scatenata, presto ci sarà il doppio colpo.