Caos Roma, il silenzio di Mourinho spaventa i tifosi

La Roma continua ad essere alla ricerca di innesti da regalare a Mourinho. Il tecnico, intanto, ha deciso di restare in silenzio.

Pronti-via e subito due acquisti del calibro di Houssem Aouar ed Evan Ndicka, ambiti da numerose altre squadre europee. Dopo una partenza sprint, però, il mercato della Roma si è progressivamente fermato finendo su un binario morto.

Nella Città Eterna sono arrivati anche Rasmus Kristensen e Diego Llorente ma i due ex Leeds sono da considerare dei rincalzi. Per aumentare la qualità complessiva della rosa José Mourinho ha chiesto ulteriori innesti ma, almeno finora, i suoi appelli sono rimasti inascoltati. Il mister originario di Setubal, in particolare, ritiene fondamentale l’ingaggio di un centrocampista box-to-box bravo sia nella fase di contenimento che in quella realizzativa nonché un centravanti capace di sostituire al meglio l’infortunato Tammy Abraham.

Per potenziare la linea mediana il direttore generale Tiago Pinto aveva inizialmente pensato a Davide Frattesi e Marcel Sabitzer. Piste saltate definitivamente, dopo i loro trasferimenti all’Inter e al Borussia Dortmund. A vuoto pure il pressing nei confronti di Daichi Kamada, che continua a chiedere uno stipendio da 5 milioni netti all’anno insostenibile per le casse romaniste.

Roma, Mourinho in silenzio: tifosi preoccupati

Diverse, poi, le problematiche emerse nel corso della caccia finalizzata a prendere un nuovo attaccante. Il West Ham, ad esempio, farà partire Gianluca Scamacca a condizione che nell’accordo venga inserito l’obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Quasi sfumato, inoltre, l’acquisto di Alvaro Morata ritenuto imprescindibile dal tecnico dell’Atletico Madrid Giovanni Simeone. Il debutto in campionato, intanto, si avvicina sempre di più (20 agosto in casa contro la Salernitana): il clima in casa Roma, quindi, non potrebbe essere più teso.

Mourinho, stando a quanto riportato da ‘Sportmediaset’, è furioso e per nulla soddisfatto dal lavoro fatto da Pinto in sede di mercato. Le cessioni effettuate a tempo di record nel mese di giugno hanno consentito di rispettare gli obblighi imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement ed evitare una pesante sanzione economica tuttavia il portoghese si aspettava ben altro dal proprio connazionale.

Il manager, ora, risulta impegnato in due trattative: una riguarda Renato Sanches, reduce dalla pessima stagione vissuta al Paris Saint Germain tra infortuni (19 partite saltate) e tante panchine. L’intesa è vicina: il 25enne, salvo sorprese, sbarcherà alla corte di Mourinho in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni al verificarsi di determinate condizioni. Pinto ha poi messo gli occhi su Marcos Leonardo, valutato 15 milioni dal Santos. Serve fare presto, però.