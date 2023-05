Mercato Roma, arriva il primo colpo: il centrocampista ha detto sì

Mercato Roma, in arrivo il primo rinforzo che può accendere i sogni di gloria dei tifosi. Il centrocampista, infatti, sul quale c’era una concorrenza di primo ordine, ha accettato la corte dei capitolini ed ha detto sì. Le ultime su questa operazione importante.

Non si ferma mai il mercato, anche in una fase come questa in cui le squadre sono ancora alle prese con le ultime partite. La Roma non conosce ancora una buona fetta del proprio futuro. La strada per la UEFA Champions League si è fatta incredibilmente in salita, così come è tutto da vedere cosa accadrà con José Mourinho. A prescindere da questi due discorsi, però, i capitolini hanno messo a segno il primo colpo, rinforzando in maniera importante la propria linea mediana.

Mercato Roma, colpo a centrocampo

José Mourinho, dal suo arrivo in panchina alla Roma, ha puntato molto sulla linea mediana, facendo pressioni sulla dirigenza chiedendo tanti innesti di qualità. A conferma di ciò ci sono gli arrivi a dir poco illustri di due elementi come Matic e Wijnaldum. Nonostante ciò, però, adesso non hanno alcuna intenzione di fermarsi ed anzi adesso è in arrivo un altro rinforzo in mediana che può accendere i sogni di mercato dei tifosi.

I giallorossi non hanno alcuna intenzione di darsi una frenata. Nonostante, infatti, l’incertezza sia tanta in relazione alla prossima stagione, a partire dalla qualificazione alla UEFA Champions League fino ad arrivare alla conferma di José Mourinho, è arrivato un primo colpo di mercato. Houssem Aouar, infatti, ha detto di sì in maniera definitiva alla Roma. Inutili, in tal senso, gli ultimi tentativi disperati da parte, tra le altre, di Real Betis, Bayer Leverkusen e, seppur tiepido, del Milan. Si tratta di un rinforzo straordinario che può dare davvero tanto ai capitolini.

Roma, colpo in mediana

Il giocatore si libererà a giugno del suo contratto con l’Olympique Lione e poi, a quel punto, diventerà a tutti gli effetti un calciatore della Roma. In 258 presenze con la maglia del club francese, il mediano ha collezionato 48 reti e 37 assist, a conferma di quelle che sono le sue doti sia in fase realizzativa che in termini di fantasia nel cercare l’ultimo passaggio. Classe ’88, bisogna vedere a questo punto solo come si adatterà al campionato italiano, il cui calcio è radicalmente differente rispetto a quello che si vede in Ligue 1.