Battaglia a sorpresa a centrocampo: Inter e Roma lo vogliono

Dopo Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, Inter e Roma stanno combattendo in sede di calciomercato anche per un altro giocatore.

L’inizio del campionato italiano è ormai alle porte, visto che la Serie A comincerà ufficialmente il prossimo 19 agosto con la gara tra il Napoli campione d’Italia ed il Frosinone neopromosso. Le squadre italiane, quindi, sono impegnate in queste settimane su due fronti, ovvero la fase di preparazione per la prossima stagione ed il calciomercato.

Proprio su quest’ultimo fronte bisogna segnalare un continuo ‘scontro’ tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho. Queste due squadre, infatti, si stanno contendendo più di un calciatore in questa sessione estiva di calciomercato. Il primo è stato Davide Frattesi, il quale si è poi trasferito dal Sassuolo alla ‘Beneamata’ per circa 35 milioni di euro.

Il secondo calciatore, invece, è Gianluca Scamacca del West Ham. Il centravanti italiano, infatti, nelle settimane scorse aveva annunciato la sua voglia di vestire la maglia della Roma, ma in queste ultime ore l’Inter ha fatto dei passi da gigante per prelevarlo dagli ‘Hammers’. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport’, di fatto, la ‘Beneamata’ ha offerto ben 22 milioni di euro al club inglese per acquisire le prestazioni dell’ex giocatore del Sassuolo. Tuttavia, in attesa di conoscere il futuro dell’attaccante, bisogna registrare un altro scontro di mercato tra i nerazzurri ed il team capitolino.

Mercato, Inter e Roma stanno seguendo Nicolàs Dominguez del Bologna: ecco tutti i dettagli

Come scritto su Twitter da ‘Ekrem Konur’, giornalista ed esperto di calciomercato, Inter e Roma sono sulle tracce anche di Nicolàs Dominguez del Bologna di Thiago Motta. L’argentino, di fatto, sarebbe un bel colpo per il centrocampo di entrambe le squadre, soprattutto considerando le prestazioni fornite dall’ex Velez nella stagione scorsa con la maglia dei rossoblù.

Tuttavia, oltre all’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho, ci sono altre ben squadre che stanno seguendo Nicolàs Dominguez, ovvero il Siviglia, il Fenerbahce e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nei prossimi giorni sicuramente ci saranno degli ulteriori aggiornamenti sul futuro dell’argentino, anche se il team nerazzurro avrebbe virato su Lazar Samardzic dell’Udinese.

L’Inter, sempre come riportato da ‘Sky Sport’, sta infatti facendo degli importanti passi in avanti per il giocatore serbo. L’Udinese, di fatto, ha accettato l’offerta della ‘Beneamata’ di 15 milioni di euro più il cartellino di Fabbian per uno dei gioielli più cari della squadra allenata da Andrea Sottil.