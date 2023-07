Inter, bocciatura totale: “E’ uno scarto che costa caro”

Inter, la bocciatura è di quelle senza appello: “E’ uno scarto che costa caro”. Ecco, di seguito, tutti i dettagli

E’ sempre più sguarnita la porta dell’Inter. Dopo Andrè Onana, trasferitosi al Manchester United, e la rescissione contrattuale di Samir Handanovic, anche Ionit Radu è sul piede di partenza.

Dopo i prestiti semestrali alla Cremonese e all’Auxerre l’estremo difensore rumeno è a un passo dall’accasarsi, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, al Bournemouth in Premier League. Mancano solo le visite mediche di rito prima dell’ufficializzazione del passaggio del rumeno ai ‘Cherries‘.

In entrata, sempre sul fronte dei portieri, si registra un’apertura del Bayern Monaco per Yann Sommer mentre si allontana Anatolij Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk e della Nazionale ucraina. In alternativa al giovane portiere ucraina, salgono le quotazioni di Sergio Audero. Dunque, dopo i primi colpi, messi a segno in tempi relativamente brevi, il mercato dei nerazzurri attraversa una fase di stallo, con tante trattative che ancora non sono andate in porto.

Mario Cenolli boccia Balogun: “Non è pronto per l’Inter”

Del resto, le tante partenze, da Milan Skriniar a Romelu Lukaku passando per Marcelo Brozovic, hanno lasciato dei vuoti difficili da colmare. Lo dimostra anche il fatto che non sempre i profili individuati da Beppe Marotta, Amministratore Delegato Area Sport, e dal suo più stretto collaboratore, il Direttore sportivo Piero Ausilio, incontrano il gradimento degli addetti ai lavori.

Tanto per fare un esempio, Mario Cenolli, agente e intermediario di mercato, nel corso del suo intervento a TVPLAY_CMIT, ha sonoramente bocciato Folarin Balogun, pupillo del Ds nerazzurro. L’attaccante della Nazionale a stelle e strisce “è stato scartato dall’Arsenal che aveva priorità di prendere giocatori in qual ruolo ma ha fatto scelte differenti”.

Non solo. Per l’agente e intermediario, Balogun non ha la personalità per fare il titolare in una big del campionato italiano dal momento che “per giocare a calcio in Italia devi essere un po’ malizioso e furbo, è troppo un bravo ragazzo. Gli preferisco Thuram che ha più cattiveria e forza fisica”. Inoltre, “servono 40/45 milioni di euro e la richiesta d’ingaggio può essere alta”.

Insomma, per farla breve, sempre per Mario Cenolli, l’Inter deve puntare su calciatori già pronti o che conoscono il calcio italiano e l’ambiente nerazzurro come Marko Arnautovic, in forza al Bologna ma con un passato in maglia nerazzurra, in quanto la ‘Beneamata’ “non ha tempo di sperimentare troppo con i giovani”. Ma tempo non ne hanno neanche Marotta e Ausilio visto che la nuova stagione si avvicina a grandi passi e molte caselle dello schieramento nerazzurro sono ancora scoperte.