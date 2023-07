Inter, bomba dall’Argentina: il nome fa impazzire i tifosi

Il calciomercato dell’Inter potrebbe improvvisamente sbloccarsi, dall’Argentina sono sicuri, i nerazzurri vogliono chiudere per un nome importante.

L’avvio di calciomercato era parso all’insegna delle idee chiare in casa Inter. Brozovic e Onana sono stati messi sul mercato per finanziare la campagna acquisti, con i soldi arrivati dalla Champions League ad aiutare per quanto concerne il problema coperta corta nel bilancio.

Oltre agli svariati addii (hanno salutato anche profili in scadenza come Handanovic e D’Ambrosio) sono però anche puntualmente anche arrivati rinforzi per Simone Inzaghi. Per il tecnico dell’Inter sono stati presi comunque giocatori del calibro di Marcus Thuram e Frattesi.

In teoria era tutto chiaro anche per quarto attaccante e sostituto di Onana, ceduto al Manchester United per 52 milioni più bonus. Budget con il quale andare sui due nuovi innesti, ma il piano è andato storto. Con Lukaku infatti è arrivato uno strappo improvviso, mentre per Sommer il Bayern Monaco ha costruito un muro inaspettato.

Bisogna dunque ricorrere a dei piani alternativi. Dall’Argentina il nome fatto è particolarmente importante. Si tratta infatti di Emiliano Martinez, fresco vincitore della coppa del mondo con l’Argentina e che ha aiutato l’Aston Villa ad arrivare al settimo posto, valido per la Conference League.

L’Inter pesca in Argentina per la porta

Secondo i media sudamericani l’Inter, viste le difficoltà ad arrivare a Trubin e Sommer, punta sull’ex Arsenal, portiere di sicuro affidamento. Inoltre, a 30 anni, potrebbe garantire diversi anni ad alti livelli, risolvendo il problema portiere per un po’.

La prima offerta da 15 milioni ha portato a un no dell’Aston Villa. La compagine inglese valuta molto di più il suo portiere, pagato circa 18 milioni e autore di prestazioni in crescendo. L’Inter comunque sta mantenendo i contatti per provare a trovare la quadra.

Non si può escludere che a questo punto l’investimento vada sul portiere non sull’attaccante. Marcus Thuram d’altronde dà già garanzie insieme a Lautaro Martinez. Ecco quindi che si potrebbe risparmiare in avanti per andare a risolvere un problema portiere molto più importante del previsto.

La coppia Sommer-Trubin sembrava cosa fatta, invece non è così e Simone Inzaghi si ritrova in tournée con Di Gennaro e il rientrante Stankovic tra i pali. Su Emiliano Martinez comunque c’è una concorrenza non molto agguerrita che permette all’Inter margini per lavorare.

Il Manchester United era interessato, ma dopo aver prelevato Onana si tirerà probabilmente indietro. Anche il Tottenham stava studiando il profilo del Dibu, ma gli Spurs sono andati forte alla fine su Vicario.