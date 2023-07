Filippo Inzaghi, arriva il si: tutto pronto per il grande annuncio

In attesa di capire quale sarà il futuro della Reggina, il tecnico Filippo Inzaghi è uscito allo scoperto e ha preso un’importante decisione.

Settimane con il fiato sospeso per il tecnico Filippo Inzaghi che ha già segnato in rosso sul calendario la data del prossimo 2 agosto. Giorno in cui il TAR del Lazio si esprimerà circa il futuro della Reggina, in ballo c’è la qualificazione alla prossima Serie B. La compagine calabrese aveva effettuato l’iscrizione al campionato come da prassi ma è stata successivamente esclusa a causa di alcuni problemi economici.

I tifosi si augurano che il ricorso possa essere accettato e che la loro squadra del cuore possa giocare nel campionato cadetto. Dello stesso augurio è il tecnico ex attaccante della Nazionale che la scorsa estate ha firmato con la Reggina un contratto lungo al 2025. Le sensazioni all’interno del club parlano di un allenatore convinto a rimanere anche in caso di estromissione dalla serie cadetta.

Questo nonostante sulle tracce del tecnico ci sono diversi top club. La Reggina ha fatto bene durante l’ultima stagione e per questo qualche club in cerca di una guida tecnica potrebbe approfittare della situazione per soffiare agli amaranto Superpippo. Solo i prossimi giorni potranno dare una risposta a questa domanda, intanto Inzaghi sembra vicinissimo a pronunciare positivamente circa un’altra attesissima vicenda.

L’annuncio di Pippo Inzaghi ha sconvolto i fan: cosa ha deciso l’ex bomber

Lo aveva annunciato, insieme alla sua compagnia, e quel fatico giorno sembra finalmente arrivato: il tecnico e la sua metà Angela Robusti convoleranno a nozze. Ci provano dal 2021 ma ora l’annuncio è assolutamente ufficiale. Una notizia, da parte dell’amatissima coppia, che ha già mandato in delirio i fan.

“Una cerimonia semplice è piena d’amore” è quello che aspetta i futuri sposi, a pronunciarsi in questa maniera è stata l’ex protagonista di Uomini e Donne, celebre trasmissione Mediaset, che sui social ha voluto esprimere tutta la sua felicità. La data prevista per le nozze è quella del 24 giugno 2024. Insomma, dopo sei anni di convivenza e la nascita di due figli, sembra arrivato il momento di fare il grande passo.

Filippo Inzaghi e Angela Robusti si sono conosciuti ai tempi del Venezia e l’amore è sembrato sbocciare subito. Nonostante ci sia una differenza di età di 15 anni, lui ne ha 49 e lei 34, la coppia è sempre apparsa in perfetta armonia. In questi anni si sono dedicati molto alla loro famiglia senza essere troppo appariscenti, né sui rotocalchi e nemmeno sui social.