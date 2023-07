Problemi fisici e zero offerte: Vlahovic triste e solitario

Sempre più paradossale la vicenda Vlahovic. L’attaccante serbo da colpo di mercato a giocatore difficile da vendere.

Gennaio 2022, Dusan Vlahovic era forse, in quel preciso momento, l’attaccante più in forma in Serie A. Nell’anno e mezzo precedente, con la maglia della Fiorentina, l’attaccante serbo aveva messo a segno ben 41 gol in 64 apparizioni. Medie stratosferiche che convincono la Juventus a sborsare ben 70 milioni, più 10 di bonus, per quello che, a tutti gli effetti, diventa uno dei colpi più importanti della storia del mercato di riparazione.

Nel successivo anno e mezzo alla Juventus però Vlahovic non mantiene le attese. Colpa anche di un feeling mai sbocciato con il tecnico Massimiliano Allegri il cui gioco mal si sposa con le caratteristiche dell’attaccante serbo. Nonostante numeri non certo malvagi, sono comunque 23 le marcature in maglia bianconera, Vlahovic non è più intoccabile alla Juventus. Si inizia quindi a pensare, sempre con più insistenza ad una possibile cessione.

In tutto ciò non sono da sottovalutare i problemi fisici che, con varia cadenza, hanno limitato l’apporto di Vlahovic e che però, adesso, rappresentano anche un’incognita non di poco conto per chi compra. Lo scorso anno infatti Vlahovic ha saltato diverse partite per problemi fisici, cosa che ha indubbiamente limitato i suoi numeri. Con la nuova stagione alle porte, annata che dovrebbe rappresentare per gli juventini un anno di riscatto, il futuro di Vlahovic è sempre più incerto.

Vlahovic, quale futuro per l’attaccante serbo?

Al momento Vlahovic lavora a parte per i soliti problemi fisici, ma i suoi agenti assieme agli uomini mercato della Juventus stanno cercando di trovare una soluzione per la prossima stagione. Allegri ha fatto capire che non si opporrebbe ad un suo addio e la Juventus potrebbe usare il serbo per fare un po’ di cassa. Il problema è che al momento nessuno dei club interessati sembra essere convinto ad affondare il colpo.

Smentite le voci di un possibile passaggio al Real Madrid, resta in piedi la pista PSG. Ma anche qui il club francese, che oltretutto è alle prese con la spinosa questione legata a Kylian Mbappé, non sembra essere così interessato.

A pesare sono le perplessità sulla tenuta fisica del calciatore. Vlahovic piace, ma dalle parti di Parigi sono dubbiosi circa una sua effettiva integrità. Nel frattempo l’attaccante serbo si allena con la Juventus e aspetta di capire quale sarà il suo futuro.