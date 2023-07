Calciomercato, Bonucci ha scelto: ecco dove giocherà

Un colpo di scena improvviso per Leonardo Bonucci, che è stato costretto a trovare una nuova squadra. Non rientra nei piani della Juventus

Una decisione arrivata nelle ultime settimane. Il centrale della Juventus dovrà trovare in tempi brevi una nuova sistemazione per tornare a competere ai massimi livelli. Il difensore bianconero non rientra più nei piani del club torinese, che si rinforzerà in difesa con innesti di qualità e soprattutto più giovani di Leonardo Bonucci.

Un cambio generazionale importante ed inaspettato. Lo stesso difensore della Nazionale italiana avrebbe continuato con voglia la sua avventura a Torino, ma ora sarà costretto a dire addio. La società gli ha comunicato correttamente la sua strategia, ma ora lui ha preso già la decisione sul futuro. La Sampdoria gli sta facendo la corte da tempo con Andrea Pirlo, suo ex compagno di squadra proprio alla Juventus. Ma non è l’unica squadra, ma una prima scelta di Bonucci è già arrivata.

Calciomercato, la decisione di Bonucci: la verità sul suo suo futuro

Ha deciso dove vorrebbe continuare la sua avventura da calciatore per indossare ancora una volta gli scarpini che l’hanno reso anche campione d’Europa con la maglia della Nazionale italiana.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci non ha nessuna intenzione di andare a giocare all’estero. In Italia sono addirittura nove i club interessati a lui: Bologna, Cagliari, Fiorentina, Frosinone, Lazio, Monza, Bari, Palermo e Sampdoria. Ora spetterà a lui la scelta con diversi club anche in Serie B interessati a lui per centrare la promozione in massima serie. Ora la sua storia d’amore con la Juventus è terminata già da settimane: il centrale bianconero si sta allenando con un preparatore atletico personale per restare in forma.

Improvvisamente è arrivata la decisione del club bianconero che gli è stata comunicata quando si trovava ancora in vacanza. Giustamente Bonucci non ha preso con serenità la scelta della Juventus cercando di dimostrare il suo valore, ma ora il suo futuro sarà altrove. Il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, lo aveva anche convocato per la Nations League e per le sfide estive: ora dovrà trovare la migliore soluzione per tornare a giocare con continuità dopo una stagione ricca di infortuni.

Una voglia incredibile di essere ancora protagonista senza buttare la spugna a terra. Come un vero lottatore che ha sempre dimostrato di avere una leadership fuori dal comune superando ogni ostacolo della vita e in carriera.