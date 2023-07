Giulia De Lellis ha esagerato: il costume non la contiene

Giulia De Lellis fa sempre parlare di se, grazie ai contenuti che quotidianamente posta sui social. L’ultimo, ovviamente, ha lasciato tutti senza fiato.

Giulia De Lellis, con il passare del tempo, sta conquistando sempre di più il mondo social. Questo per via di una bellezza disarmante, che porta il suo pubblico a seguirla quotidianamente.

La notorietà per Giulia arriva nell’anno 2016, quando nel ruolo di “corteggiatrice” partecipa al noto programma Mediaset “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi. Questa partecipazione apre alla donna le porte della televisione, visto che negli anni successivi possiamo ammirarla in altri programmi come “Grande Fratello Vip” e “Mai dire Talk”.

La bella Giulia, però, si dedica anche ad altro nella vita. Nel 2017, infatti, fonda insieme alla mamma e alla zia il brand di abbigliamento Sol Wear Woman. Inoltre, è la testimonial di diversi brand mondiali tra cui quello di intimo Tezenis. Il tutto viene ovviamente certificato dai contenuti che posta sul suo profilo Instagram, che trovano il grande consenso del pubblico. A tal proposito, uno degli ultimi scatti pubblicati non poteva essere che accolto con grande gradimento.

Giulia De Lellis è uno spettacolo, il costume resiste a fatica: fan a bocca aperta

Giulia De Lellis sta spopolando sempre di più su Instagram, con il suo profilo che oggi conta più di cinque milioni di follower. Il pubblico la apprezza molto, oltre che per una bellezza con pochi eguali, anche per via dei contenuti di vita privata che la bella Giulia pubblica con buona frequenza. Nell’ultimo scatto postato di recente, possiamo ammirarla in tutto il suo splendore, con i fan che non hanno perso occasione per farle sentire tutto il proprio gradimento.

Nella foto in questione possiamo ammirarla in riva al mare, con un costume a due pezzi firmato dal brand Bikini Lovers. Ad attirare l’occhio dei follower è ovviamente un lato A a dir poco esplosivo, che il costume riesce a tenere con grande fatica.

Oltre ad ottenere riscontri positivi, alcuni fan nei commenti si sono anche scatenati contro la sua scelta. Ovviamente Giulia evita di rispondere a tali commenti, preferendo lasciar correre con la speranza che tutto possa rientrare tranquillamente. Nonostante questi problemi con i suoi follower, Giulia De Lellis ha voglia di stupire ancora, con degli scatti pronti a lasciare nuovamente tutti senza fiato.