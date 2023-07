Ronaldo è stufo: la guerra al giornale ha un finale inatteso

Notizia clamorosa con finale inatteso per Cristiano Ronaldo, il quale dopo essersi detto stufo e dichiarato guerra al giornale, avrebbe avuto una clamorosa idea.

Sul campo cerca ancora di essere protagonista, ma al di fuori di esso sono diversi i progetti pensati da CR7 per l’immediato futuro, alcuni di questi a dir poco sorprendenti. A sorpresa il calciatore avrebbe manifestato la sua intenzione per il nuovo investimento, nonostante alcune diatribe passate.

Al momento, il campione portoghese si appresta a vivere la sua prima intera stagione al di fuori dei confini europei, preparando l’annata con l’Al-Nassr. Il campionato saudita ha tanti nuovi protagonisti e il calciatore dopo tanti trofei conquistati in carriera punta anche la Saudi League.

Nonostante i 38 anni di età, il cinque volte pallone d’Oro vuole recitare un ruolo importante nel mondo del calcio, anche in vista degli Europei di calcio tra un anno in Germania, dove il Portogallo tenterà a sua volta l’impresa, come avvenuto nel 2016, ma servirà il miglior Ronaldo per poter competere a determinati livelli.

Ronaldo shock: tifosi spiazzati, lo fa davvero!

Quando però si arriva ad una certa età a livello agonistico, si pensa anche a quanto potrebbe accadere dopo, anche se non è escluso qualche suo coinvolgimento in contemporanea con il pallone. L’ultima notizia trapelata avrebbe del clamoroso.

Tornando indietro nel tempo, il noto attaccante in passato aveva avuto modo di portare in tribunale El Correjo da Manhã, il motivo del contendere era stato una serie di informazioni non ritenute vere da parte del quotidiano portoghese nei confronti del fuoriclasse. Tali accuse riguarderebbero situazioni relative ai comportamenti al di fuori del rettangolo di gioco, come nel caso archiviato della modella Mayorga.

Dalla Spagna è invece arrivata la notizia a sorpresa, per la precisione tramite El Pais, dove sarebbe circolata l’indiscrezione secondo cui CR7 avrebbe fatto l’offerta per acquisire Cofina Media, presentando a tal proposito un’interessante offerta. Si tratterebbe del gruppo imprenditoriale di media lusitano, di cui fanno parte diversi quotidiani, tra questi vi è pure la presenza de El Correho de Manhã.

Chissà se tali voci siano vere e se poi l’accordo tra le parti avverrà di conseguenza, oltre a comprendere come sarà l’approccio tra Cristiano Ronaldo ed il quotidiano a cui aveva intentato causa. Nel frattempo, il giocatore sta disputando una serie di amichevoli prestigiose, prima di rituffarsi nella nuova stagione calcistica.