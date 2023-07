20 milioni di euro, la Juve dà l’ok alla cessione

La Juventus continua a concentrarsi sulle operazioni in uscita: un calciatore può essere ceduto in cambio di 20 milioni.

La mancata qualificazione alla Champions League 2023/24 ha stravolto i piani della Juventus, obbligandola a puntare su giovani talenti a costi sostenibili e a salutare a diversi top player per far quadrare i conti. Finora è arrivato soltanto Timothy Weah, sostituto di Juan Cuadrado che ha già salutato la compagnia così come Angel Di Maria. Ora nel mirino ci sono diversi altri elementi di qualità ma prima sarà necessario continuare a sfoltire la rosa ed incamerare quante più risorse economiche possibili.

Tanti i componenti dell’attuale gruppo a rischio cessione. Uno di questi risponde al nome di Federico Chiesa, finito nel mirino del Bayern Monaco e del Liverpool. La Vecchia Signora ha fatto sapere di essere disposta a trattare la sua partenza, a patto però di ricevere un’offerta compresa tra i 45 e i 50 milioni. I bavaresi seguono pure Dusan Vlahovic, presentatosi regolarmente al raduno bianconero ma al centro di varie voci di mercato.

Il serbo, reduce da una stagione quanto mai deludente (solo 10 gol in campionato) piace pure al PSG e al Chelsea. La base d’asta è stata fissata ad 80 milioni, con la Vecchia Signora che ha provveduto ad individuare un paio di possibili sostituti: Rasmus Hojlund dell’Atalanta e Youssef En-Nesyri di proprietà del Siviglia.

In Premier League può sbarcare anche Gleison Bremer, molto apprezzato dal Tottenham. In lista di sbarco ci sono poi Wojciech Szczęsny, Leonardo Bonucci ed Alex Sandro tutti in scadenza nel 2024. Il portiere è ancora nei piani di Massimiliano Allegri ma potrebbe portare in dote fondi preziosi per far respirare le casse societarie mentre i due difensori non sono più ritenuti imprescindibili dal tecnico. L’ex Milan è nei radar del Newcastle mentre il brasiliano, che ha subito stoppato i contatti per la rescissione, attende una proposta proveniente dall’Arabia Saudita.

Juventus, ok alla cessione da 20 milioni

Tutto da scrivere, infine, il futuro di Mattia Perin. La Juventus vorrebbe trattenerlo ma non si opporrebbe ad un suo addio, in presenza di una proposta da 20 milioni. Ora resta da vedere chi si farà effettivamente avanti per l’ex Genoa, impiegato da Allegri 11 volte nell’ultima edizione del campionato. Interlocuzioni vere e proprie, al momento, non sono scattate ma vanno comunque registrati una serie di sondaggi da parte della Premier League e della Spagna.

La Juventus, una volta definiti i divorzi necessari per mettere in sicurezza il bilancio, tornerà a concentrarsi sulle operazioni in entrata. Sfumato Sergej Milinkovic-Savic (ad un passo dall’Al-Hilal), i riflettori sono stati puntati su Teun Koopmeiners mentre per potenziare la fascia sinistra si sta pensando a Fabiano Parisi. Work in progress. Si preannunciano quanto mai intense le giornate per il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli.