Scontro Milan-Lazio: duello sul mercato

Si infiamma sul mercato il duello tra Milan e Lazio: è lotta senza esclusione di colpi per il giocatore, ecco chi la spunterà.

I ritiri estivi sono iniziati e le squadre di Serie A sono al lavoro per cercare di costruire quanto prima le loro rose in vista della prossima stagione.

Tra quelle più attive ci sono sicuramente Milan e Lazio, reduci da due annate molto diverse e per certi versi all’opposto tra loro. I rossoneri si sono resi protagonisti di un grande cammino in Champions League, terminato in semifinale per mano dell’Inter di Simone Inzaghi dopo aver fatto fuori Tottenham e Napoli agli ottavi e ai quarti.

L’avventura europea dei biancocelesti non è stata invece altrettanto esaltante, visto che dopo l’eliminazione in Europa League è arrivata anche quella in Conference per mano dell’Az Alkmaar. Al contrario però, il campionato di Sarri è stato nettamente migliore di quello di Pioli. Nonostante ciò entrambe parteciperanno alla prossima Champions. Oltre ai duelli in campo, le due squadre stanno combattendo tra di loro anche sul mercato: l’obiettivo per rinforzare la rosa è lo stesso, ecco di chi si tratta.

La Juve vuole liberarsene, ma per Milan e Lazio la richiesta è troppo alta

Secondo quanto dichiarato da Tuttosport, tra i tanti giocatori in uscita dalla Juventus c’è anche Luca Pellegrini. Il terzino sinistro italiano, dopo le buone stagioni con le maglie di Cagliari (soprattutto) e Genoa, non è riuscito ad affermarsi ad alti livelli né con i bianconeri né durante le altre esperienze in prestito. Il classe ’99 vuole giocare con più continuità e sia il Milan che la Lazio potrebbero garantirgli maggiore spazio nella prossima annata.

Per quanto riguarda i rossoneri, Pioli è alla ricerca di un nuovo vice Theo Hernandez dopo le due stagioni sottotono di Ballo-Touré. Viste le tante partite tra campionato e coppe che attenderanno il Diavolo, Pellegrini potrebbe quindi rappresentare il profilo giusto: giovane, italiano, dentro i parametri economici societari e con diversi margini di miglioramento.

Discorso simile per la Lazio, che riporterebbe volentieri il calciatore a Formello dopo i sei mesi della scorsa stagione. Sebbene non abbia trovato molto spazio, Sarri è rimasto colpito dall’applicazione e dall’impegno messi dal ragazzo in ogni allenamento. E d’altra parte Pellegrini, che non ha mai nascosto la sua fede calcistica, sarebbe molto contento di poter rimettersi in gioco con la maglia della squadra del suo cuore.

La richiesta economica della Juventus è tuttavia di almeno 8 milioni, giudicati troppi da entrambe le dirigenze. Alla fine la sensazione è però che i bianconeri abbasseranno le proprie pretese, lasciando al giocatore l’onere di scegliere la sua prossima squadra.