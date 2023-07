Juve, che beffa: doccia gelata per Allegri

La Vecchia Signora sta operando in tutti i settori per rinforzare la squadra. Una concorrente inattesa spiazza Giuntoli.

I bianconeri, nonostante l’esclusione dall’Europa che conta, stanno lavorando senza sosta per tornare competitivi. Con una qualificazione alla Conference League che certo non entusiasma né tifosi né club, l’obiettivo primario del club torna lo scudetto. A compiere questo lavoro, John Elkann ha fortemente voluto Cristiano Giuntoli. Per strapparlo il ds al Napoli, il presidente di Stellantis ha messo sul piatto un quinquennale da 2 milioni netti a stagione.

Ora il dirigente toscano sta cercando di mettere a segno i primi colpi, ma senza i soldi della Champions anche cedere diventa una priorità. I primi su taccuino delle uscite sono Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie. Rispettivamente reduci dai prestiti a Chelsea, Liverpool e Leeds, nessuno dei tre centrocampisti è stato riscattato. Il Direttore dell’area tecnica in mediana potrà almeno contare su Adrien Rabiot.

Il francese, grazie all’opera di convincimento del ds dell’Under 23, Giovanni Manna, ha rinnovato fino a giugno 2024, ingaggio da 7 milioni netti. Sempre nel reparto centrale, la Juventus pensava di poter gestire facilmente la situazione inerente un top player, al momento sotto contratto con un’altra big della serie A, vincolato fino al 2024. Nelle ultime 48 ore però queste certezze potrebbero essere venute meno.

Juve spiazzata: offerta araba per Milinkovic Savic

“Milinkovic? Sto cercando dio rinnovargli il contratto ma i matrimoni si fanno in due. Io non ho bisogno di vendere per comprare”. Con queste parole rilasciate domenica 9 luglio alla Gazzetta dello Sport, Claudio Lotito ha illustrato lo stato dell’arte circa il centrocampista serbo.

A 28 anni, 9 gol e 8 assist in 36 gare di A, il calciatore ha dimostrato ancora una volta di fare la differenza, almeno in serie A. Massimiliano Allegri da tempo considera Milinkovic un calciatore determinante, ma il suo futuro non sarà a tinte bianconere. Secondo repubblica.it, il calciatore dopo aver inizialmente titubato, avrebbe accettato la corte del club gestito dal fondo PIF (Public Investment Fund).

L’Al Hilal avrebbe pronta un’offerta da 40 milioni per la Lazio. Se gli arabi mantenessero la proposta, allora il Sergente diventerà un altro rivale di CR7. A quel punto la Juventus cambierebbe obiettivo, spiazzata dallo strapotere economico del fondo sovrano.

Milinkovic sfuma, la juve deve cambiare obiettivo (LaPresse) – calciomercatoweb.it

La Juve sperava molto di chiudere per il calciatore, ma non aveva fatto i conti con lo scatenato campionato arabo. Per Milinkovic è pronto un mega ingaggio mentre sia Allegri che la dirigenza dovranno lavorare ad un nuovo obiettivo.