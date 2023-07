Clamoroso Vlahovic. La vicenda che ruota attorno al giovane numero 9 serbo condiziona pesantemente il mercato della Juventus.

Appena i tifosi lo hanno visto uscire dal J-Medical, dove ha effettuato le visite mediche di rito, sono partiti cori carichi di affetto per Dusan Vlahovic. Quel manipolo di fan che ha sfidato la calura di luglio e dimenticato la delusione per l’orribile stagione passata, ha voluto dimostrare concretamente l’immutata stima per l’ex centravanti della Fiorentina.

Eppure, anche, e soprattutto, per lui, la stagione passata è stata la peggiore della sua ancor breve carriera. Oltre alle difficoltà, interne e esterne, che hanno coinvolto, e travolto, l’intera società, e squadra, bianconera, una persistente e fastidiosa pubalgia ha minato buona parte della sua stagione. Risultato: pochissime reti e rendimento scadente. Per la Juventus gli strascichi negativi della passata stagione si chiamano conti in rosso.

Che si devono sanare. La via più breve è quella delle cessioni e l’addio di Dusan Vlahovic rappresenterebbe, probabilmente, il più ricco introito possibile per la società bianconera. Cristiano Giuntoli ha conosciuto il numero 9 serbo ed avrà già testato la sua determinazione e la sua eventuale volontà di proseguire la sua avventura in maglia bianconera. Ma nel caso arrivasse un’offerta indecente, cosa farebbe la Juventus?

Clamoroso Vlahovic: 80 milioni di euro!

Su Dusan Vlahovic, da settimane ormai, si inseguono le notizie più diverse. Certo è che il centravanti della nazionale serba è seguito da alcuni dei club più importanti d’Europa. L’ultimo top club associato al nome di Vlahovic è il PSG. Il club parigino e il suo nuovo tecnico, Luis Enrique, sono molto intrigati dal profilo dell’attaccante serbo. Indipendentemente dal caso Mbappé, i francesi intendono assicurarsi un forte centravanti in vista della prossima stagione.

Da qui l’interessamento per Vlahovic. La valutazione che la Juventus ha fatto del suo centravanti è ben chiara e l’ha riportata Alfredo Pedullà. Nel corso di Sportitalia Mercato, il giornalista ha reso noto la cifra che la Juventus richiederebbe per avviare una trattativa per la cessione di Dusan Vlahovic: 80 milioni di euro + bonus. Prendere o lasciare.

In sostanza si tratta della medesima cifra investita, nel gennaio del 2020, dalla Juventus di Andrea Agnelli per strapparlo alla Fiorentina di Rocco Commisso. E’ stato l’ultimo, carissimo colpo di testa della passata dirigenza.

Toccherà ora a Cristiano Giuntoli valutare se un simile sacrificio potrà essere, o meno, un concreto aiuto alla Juventus, anche perché poi occorrerà trovare un degno sostituto del centravanti serbo. Per i tifosi bianconeri, almeno per il manipolo assiepato di fronte al J-Medical, Dusan Vlahovic non si tocca, ma sarà il mercato, con le sue eventuali offerte, l’unico vero giudice.