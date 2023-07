Kessie cambia ancora: via per 30 milioni

Franck Kessiè lascerà Barcellona dopo un anno, c’è una nuova missione per l’ex centrocampista scudettato con il Milan.

L’ivoriano non ha avuto un grande ambientamento in Spagna, nuove opzioni di rilancio si affacciano per il mediano. I top club seguono con interesse il centrocampista, pronto ora a ripartire da leader in una nuova big.

A dodici mesi di distanza la storia si ripete, un’altra partenza è all’ordine del giorno. Franck Kessiè andrà via dalla Spagna, l’ambientamento con il calcio spagnolo non è stato dei migliori. Non è una prima scelta di Xavi e questo lo hanno capito anche i tifosi, non particolarmente legati all’ex milanista.

Il Barcellona cederà Kessiè, la partenza del centrocampista sarà tra i punti forti anche per rilanciare il mercato blaugrana. Così, una lista di pretendenti è pronta per il mediano, ma con una squadra su tutte che sembra aver preso il sopravvento, secondo quanto riportato da Sport.

Kessiè via, c’è l’offerta per il Barcellona

In Italia ha giocato con Atalanta e Milan e sarà difficile rivederlo in questi due club, i costi di gestione del centrocampista non sono semplici e i rossoneri non gradiscono molto i ritorni. Intanto, il Barcellona ha fissato il prezzo: vuole 30 milioni per Kessiè, sarebbe una plusvalenza importante per il club spagnolo che lo prese a zero. Soprattutto, sembra esserci un club ad aver preso il sopravvento come l’Al Nassr, continua nel suo shopping estremo all’interno del calcio europeo.

L’intenzione degli arabi è di aggiungere un altro calciatore di livello al suo centrocampo, la squadra di Cristiano Ronaldo fa sul serio ed è pronta ad accontentare le richieste del club spagnolo. Dopo l’arrivo di Brozovic dall’Inter, c’è una nuova idea per il centrocampo, formando così una mediana di ex calciatori transitati dall’Italia, anche se Kessiè non è propriamente un calciatore a fine carriera o alla ricerca dell’ultimo contratto. Molto dipenderà anche dalla recente squalifica Fifa e dall’evolversi della situazione.

Un trasferimento che ha il 50% di chance per essere concretizzato. Da una parte c’è Kessiè che ha spesso fatto capire come voglia essere nuovamente protagonista e non semplice comprimario, quindi non si accontenterà di lottare per un posto ma vuole essere titolarissimo nel suo prossimo club.

Dall’altra parte, però, matura la consapevolezza di non voler lasciare il calcio europeo così presto, per non perdere competitività in campo. Il Barcellona ora sembra metterlo alle strette, la sua cessione farebbe respirare il bilancio in maniera decisa.