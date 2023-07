Motogp, vacanze bollenti: la nuova fiamma del pilota infiamma Maiorca

Il pilota di MotoGp ha ormai confermato la sua nuova relazione. Scatti intriganti e bollenti direttamente dalla sua barca.

Uno dei piloti più importanti e chiacchierati in circolazione continua ad avere numerosi problemi a livello fisico ed atletico. Tanto da aver dovuto dire addio ai sogni di gloria anche nella stagione attualmente in corso d’opera di MotoGP.

Continuano i problemi di Marc Marquez, l’ex campione iridato delle due ruote che negli ultimi anni è stato vittima di numerosissimi infortuni e problemi tecnici. Lo spagnolo, ex rivale di Valentino Rossi, ha vinto un solo gran premio negli ultimi 4 anni, nel giugno 2021 in Germania al Sachsenring.

Marquez dunque vuole sfruttare la sosta estiva del MotoGP per ricaricare le batterie e sperare in una seconda parte di annata decisamente migliore e ben più proficua. Infatti, dopo il terzo posto nel primo gran premio stagionale a Portimao, lo spagnolo non è più riuscito ad andare a punti.

Marquez innamoratissimo della sua Gemma: la vacanza in barca si fa bollente

Una pausa che servirà a Marquez anche per un altro motivo. Ovvero passare del tempo libero e spassionato con la sua nuova fiamma. Il pilota iberico da qualche tempo è impegnato con la bellissima modella ed influencer Gemma Pinto. Nata Barcellona ma attualmente residente a Madrid, la giovanissima spagnola è una ragazza che certamente non passa inosservata.

Lineamenti dolci, sguardo profondo, colori mediterranei ed un fisico praticamente perfetto, da modella vera e propria. Su Instagram la Pinto già spopola, con i suoi 106 mila follower e numeri nettamente in crescita, soprattutto dopo la notizia della relazione con Marquez. I due fanno fuoco e fiamme a Maiorca, sulla barca di proprietà del pilota della Honda. La loro relazione sembra andare a gonfie vele, come testimoniano gli scatti sui propri canali social.

Infatti il tabloid britannico The Sun li ha pizzicati, tramite alcune foto scattate a largo dell’isola delle Baleari, in atteggiamenti molto affettuosi e quasi intimi. Marquez non riesce a stare staccato dalla sua Gemma ed i due fanno invidia per la bellezza generale della coppia per il sentimento di grande attrazione reciproca.

Il vero mestiere di Gemma Pinto è quello della PR, essendosi laureata in comunicazione e marketing a Madrid. Ma ovviamente, vista la bellezza indiscutibile, è pronta a fare faville anche nel mondo dei social. Intanto si gode le vacanze con il suo Marc Marquez: questo periodo di relax al mare basterà all’ex campione per tornare in vetta?