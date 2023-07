Altro che Bonucci: top player italiano in Arabia

Bonucci potrebbe andare in Arabia Saudita, ormai a fine carriera, ma non sarebbe l’unico italiano: un vero top player è pronto a partire.

L’Arabia Saudita guarda anche all’Italia. Non è una novità, se consideriamo che già da diversi anni nel paese del Golfo si disputa la Supercoppa italiana, che dalla prossima edizione vedrà la nuova formula con 4 partecipanti. Ma ora non si tratta solo di portare le squadre della Serie A a Riad per giocare delle partite: il prossimo passo saranno proprio i giocatori, come sta già avvenendo a livello internazionale.

Tanti noti calciatori dei club europei, nelle ultime settimane, hanno accettato ricche offerte dall’Arabia Saudita, e anche qualcuno dalla Serie A. Brozovic ha già lasciato l’Inter per l’Al Nassr, e i club di Riad stanno sondando il terreno anche per giocatori di Pogba e Dybala, come viene riportato dalla stampa specializzata. Ma l’interesse non è solo per gli stranieri, bensì anche per i giocatori italiani. Negli scorsi giorni, è girata voce che Leonardo Bonucci rientrerebbe nei piani del fondo PIF.

Il centrale 36enne è ormai fuori dal progetto della Juventus, il calciatore è stato messo fuori rosa e potrebbe lasciare già questa estate. Lo segue sicuramente la Sampdoria di Andrea Pirlo, ma dovrebbe scendere in Serie B e ridursi enormemente l’ingaggio per passare ai blucerchiati. Per cui, la pista saudita affascina, anche se il capitano della nazionale non è l’unico azzurro accostato a un simile trasferimento. Si è parlato anche di un interesse per Jorginho, anche lui in fase calante, ma pure per un giocatore ancora al top nel nostro paese.

Non solo Bonucci: l’Arabia Saudita sul top player della Serie A

Di mezzo c’è sempre il celeberrimo Al Nassr, la squadra che a fine 2022 ha aperto le danze del calcio saudita acquistando Cristiano Ronaldo. L’ex club allenato da Rudi Garcia, oggi tecnico del Napoli, vanta nella propria rosa anche David Ospina, Talisca e il già citato Brozovic, ma sta puntando ad aggiungere un altro nome prestigioso. Si tratterebbe di Domenico Berardi, 28enne ala destra del Sassuolo e dell’Italia di Mancini, che sta vivendo un’altra estate da uomo mercato. Lo riporta l’esperto Rudy Galetti di Sportitalia.

Sfumato l’affare Ziyech, l’Al Nassr sta cercando un altro giocatore in quella posizione, e il capitano neroverde sarebbe un profilo ideale. Forte e affermato, ma ancora sotto l’elite europea, sarebbe uno di quei colpi alla Ruben Neves in grado comunque di dimostrare l’ambizione delle società del Golfo. Anche perché prendere Berardi significherebbe soffiarlo da sotto il naso della Lazio, che sta trattando col Sassuolo per portare la punta in biancoceleste proprio in questi giorni.