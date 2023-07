Caso Brozovic, i tifosi ora insorgono: le reazioni dei vip

Marcelo Brozovic nelle prossime ore potrebbe lasciare l’Inter per trasferirsi in Arabia Saudita all’Al-Nassr: le reazioni dei tifosi vip

Gran parte dei riflettori del calciomercato sono puntati sull’Inter in questo periodo. La dirigenza nerazzurra, capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio, è molto attiva sia in entrata che in uscita.

Tant’è che nelle scorse ore il club lombardo ha perfezionato l’acquisto a parametro zero di Marcus Thuram, approdato a Milano dal Borussia Monchengladbach. Questo dopo l’addio (forse solo momentaneo) di Romelu Lukaku e la partenza di Edin Dzeko direzione Galatasaray. Ma il reparto più caldo al momento è senz’altro il centrocampo, dove c’è Marcelo Brozovic che a breve potrebbe abbandonare la nave interista.

Come noto, l’Al-Nassr è in trattative con l’Inter e con l’entourage del calciatore per aggiungere il regista croato alla rosa targata Cristiano Ronaldo. Missione, però, tutt’altro che in discesa, perché non si riesce a trovare la totale intesa economica. Sullo sfondo rimane il Barcellona, ma i blaugrana non si avvicinano nemmeno alle offerte avanzate dal club saudita. L’ex Dinamo Zagabria, dal canto suo, ha tentennano negli scorsi giorni, chiedendo una nuova proposta al rialzo per quanto concerne l’ingaggio.

Da 20 milioni di euro netti a stagione a 30. L’Al-Nassr, che aveva già raggiunto l’intesa economica con l’Inter, ha deciso di venire incontro alla richiesta di Brozovic, sebbene il classe ’92 (30 anni compiuti il 16 novembre) preferisca non lasciare l’Europa e il calcio che conta. Allo stesso tempo, però, la compagine saudita ha optato per un altro cambiamento delle carte in tavola, rompendo l’accordo con la ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, Fognini e non solo: le reazioni dei tifosi vip all’addio di Brozovic

L’Al-Nassr, infatti, avrebbe avanzato una nuova offerta da 13 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus, cifre distanti dai 23 milioni accordati precedentemente per il pagamento del cartellino. E adesso? Beh la situazione è finita ancora una volta in standby e a questo punto non è detto che si possa arrivare all’attesa fumata bianca.

In tutto ciò, rischia di saltare definitivamente l’operazione Davide Frattesi, la quale è strettamente legata all’uscita di un centrocampista su diktat di Zhang. Ad ogni modo, tale scenario aumenta la speranza di numerosi sostenitori nerazzurri, che non vorrebbero perdere Brozovic specialmente a queste cifre.

Nelle ultime ore si sono esposti pubblicamente pure alcuni vip, come Fabio Fognini. Il noto tennista ha commentato sotto un post di Brozovic con un laconico ‘resta’, accompagnato da un cuore nero e uno azzurro. Il noto sportivo ligure non è l’unico a fare ciò.

Discorso simile per il direttore del tg La 7 Enrico Mentana, il quale ha così supplicato su Instagram il calciatore croato: “Resta all’Inter, per favore“. Insomma, il legame affettivo con Epic Brozo è davvero forte e l’eventuale addio del regista darebbe vita ad un grande dolore nel mondo interista. Staremo a vedere come si concluderà la telenovela.