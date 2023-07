Canalis esplosiva in spiaggia: fan senza parole

La showgirl sarda è semplicemente insuperabile: la foto in spiaggia è scottante, followers impazziti per la Canalis

Ne è passata di acqua sotto i ponti dall’inizio di un successo che non vuole proprio avvicinarsi al suo epilogo. Elisabetta Canalis, oggi più che mai, è sotto gli occhi dei riflettor.

Tra le donne del mondo dello spettacolo, in Italia e negli Stati Uniti, più seguite, amate e acclamate. Fascino da vendere e capacità di sapersi mettere alla prova sono gli ingredienti della sua carriera stellare. Elisabetta Canalis è nata il 12 settembre 1978 a Sassari e raggiunge il successo grazie a ‘Striscia la Notizia’. Antonio Ricci, ideatore dello storico tg satirico, l’ha scelta nell’estate 1999 come velina mora dove rimane, al fianco della bionda Maddalena Corvaglia, fino al 2002.

Su Instagram aggiorna i suoi fan, che hanno raggiunto quota 3,5 milioni, con scatti e video che riguardano tanto la vita privata quanto quella lavorativa: al centro di tutto, sempre la sua inestimabile sensualità. La 44enne sarda rimane uno dei volti noti del mondo dello spettacolo. In passato ha preso parte a fiction di spicco come ‘Carabinieri’, su Canale 5, ma anche trasmissioni del livello di ‘Controcampo’ e ‘Ciao Darwin’. Nel 2003 fa discutere il calendario senza veli pubblicato da ‘Max’ e che vede la Canalis diventare l’oggetto del desiderio di milioni di italiani. La ricordiamo per la sua storica relazione con Christian Vieri, ma da quel periodo sono cambiate tante cose.

Nel 2006 affianca Fabio De Luigi nella sitcom di successo su Italia 1 ‘Love Bugs’ mentre, negli anni a seguire, ha preso parte a diversi film: in Italia soprattutto commedie. ‘La seconda volta non si scorda mai’, nel 2008, nella quale fu protagonista insieme ad Alessandro Siani. Anche in ‘Natale a New York’, successivamente, si prestò con Massimo Ghini e Christian De Sica.

Canalis bollente: in spiaggia è uno spettacolo

Diversi gli amori nella sua vita privata: oltre all’ex bomber dell’Inter Christian Vieri. Una decina d’anni dopo come dimenticare il chiacchieratissimo flirt con George Clooney, che le aprì le porte di Hollywood. Infine, dal 2014 al 2023 è stata sposata con il chirurgo americano Brian Perri dal quale nel 2015 ha avuto la sua unica figlia: Skyler Eva.

Nel suo ultimo post su Instagram la bella sarda è tornata a farsi notare con una foto assolutamente insuperabile. Elisabetta è pronta per un tuffo a mare ed in spiaggia sfodera un look da urlo. La sua forma fisica è semplicemente perfetta, il corpo statuario dell’ex velina è un piacere da guardare per i fan.

Ad incorniciare cotanta sensualità un costumino nero strettissimo che lascia poco spazio alle forme esplosive della bella showgirl: impegnata a guardare l’orizzonte con il capellino in testa in un’istantanea dal basso verso l’alto.

Ancora un centro, ancora un successo senza mezzi termini: i followers della Canalis, in poche ore, l’hanno letteralmente sommersa di likes e commenti a dir poco entusiasti. Ed il motivo è chiaro a tutti.